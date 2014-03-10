Gençler meslek seçimi konusunda kaygılı!

Yapılan araştırmalarda bir ergeni en çok kaygılandıran şeylerden birinin “ Liseden mezun olduğunda hangi mesleği seçeceğini bilmemek” olduğu ortaya çıktı. Sürekli değişen sınav sistemleri, üniversite puanlarının değişkenliği, popüler meslekşerin farklılaşması da belki bu kaygının daha çok artmasına sebep oldu. Peki ama gençler hangi mesleği seçeceğine nasıl karar vermeliler? Psikolog Ezgi Başaran gençlere meslek seçimi konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Öncelikle aklınızda olan birden fazla meslek grubu var ise mesleklerin getirdiği fırsatlardan ziyade hangisinin sizin kişilik özellikleriniz ile daha çok örtüştüğünü keşfetmeye çalışmalısınız. Çünkü mesleklerin popülaritesi ve sağladığı fırsatlar değişkenlik gösterebilirken, sizin eğilimleriniz ve ilgi alanınız daha az değişkenlik gösterir.

“Ben ne tür bir iş yapabilirim?” diye düşünerek bilgi, beceri ve yeteneklerini sıralayarak işe başlayabilirsiniz. Sonra ilginiz olan alanlarla ilgili meslek gruplarını araştırarak devam etmelisiniz. Başarılı olabileceğiniz birçok alan vardır ama sizin keyifle yapacağınız meslek sizi en çok mutlu eden olacaktır.

Yaratmak ve üretmek sizi mutlu ediyorsa bu alana yönelik meslek gruplarını tercih etmelisiniz; Sanat ağırıklı, mimarlık, tasarım alanına yönelebilirsiniz.

Analitik düşünce yapısına sahipseniz, analiz yapmak, her teferruatı hesaba katmak ve incelemek ilginizi çekiyorsa; bankacılık, ekonomi, ekonometri ve tekik bölümleri tercih edebilirsiniz.

Yerinde bilgi edinmek şart!

Her meslek grubu hakkında bilgisi olmayan gençler için en doğru olan yerinde araştırmadır. İlgi duyduğunuz veya pek tanımadığınız meslek grubundan bir kişi ile tanışarak yerinde yapılan işi gözlemlemek ve o mesleği yapan birinden mesleğin iyi ve kötü yanlarını dinlemek görüşlerinizi çeşitlendirecektir.

Her mesleğin inkanları her ülkede aynı olmayabilir. İçinde bulunduğumuz kültürde ve şartlarda mesleğin uygunluğu da çok önemlidir. Filmlerden ve kitaplardan etkilenerek yapılan seçimler neticesinde hayal kırıklığı oluşabilir.

Ailelerin kendini telafi çabası gençleri yanlış yönlendirebilir!

Anne babaların seçmek isteyip seçemedikleri meslekleri çocuklarının seçmesi konusunda küçük yaşlardan itibaren yönlendirme yaptığını gözlemliyoruz. Bu da gençlerin seçimlerinde ailelerinden etkilenmelerine sebep oluyor. Ailenin üzerine düşen asıl görev çocukları için yetenek ve ilgileri bakımından en doğru mesleği seçmeleri için çocuklarını yüreklendirmek, gerekli desteği vererek meslekleri tanımalarına sağlamak olmalıdır.

Mesleğin saygın olmasından daha çok kişinin kendini bu meslekle gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği önemlidir. Mutlu çalışan, kendi sektörü de bir numara olabilirken, bir alanda mutsuz çalışan kişiler her zaman kariyer sahibi olmada arka planlarda kalmaktadır.

Psikolog/ Psikodramatist Ezgi Başaran