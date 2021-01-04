Genç anne olmanın artıları ve eksileri
Genç bir anne olmanın birçok artı ve eksisi vardır. Çocuk sahibi olma yaşı gittikçe ilerliyor. Genç anne tanımı herkes için değişse de 20 yaşındaki genç anne ile 25’li yaşlardaki genç anne arasında da farklar olabilir. İşte genç anne olmanın artı ve eksileri…
Ebeveyn olma kararı çiftler için çok önemlidir. Bu kararı en doğru zamanda almak ise çok daha önemlidir. Bu konuda aklınızda soru işaretleri varsa eksileri ve artılarını değerlendirmelisiniz.
Daha fazla enerjiniz olabilir
Gençlerin doğal olarak daha yüksek enerjik olduğu gerçeğini kabul etmeden genç anne olmanın artı ve eksilerini tartışılmaz. Yirmili yaşların başındaki anneler, muhtemelen uykusuz gecelerle ve hareketli çocukla fiziksel olarak daha kolay başa çıkacaktır.
Vücut kendini kolayca onarır
Yaş ilerledikçe cilt daha esnek hale gelir. Genç cilt hamileliğin sebep olduğu gerilmelerle daha kolay başa çıkabilir. Çatlaklara da daha az eğilimli olduğu gibi metabolizma da daha hızlı olabileceğinden kolay kilo verebilir.
Vücut erken bozulur
Genç cildinizin germelerle daha kolay başa çıksa da muhtemelen vücudunuzu eski hale getirmek pek de kolay olmayacaktır. İlerleyen yaşlarda bunu kabul etmek daha kolaydır.
Arkadaşlarınıza ayak uydurmak zorlaşır
Tüm arkadaşlarınız dışarıda vakit geçirirken, çocuk bakmak size biraz zorlayıcı gelebilir. Erken yaşlarda anne olmak istiyorsanız bu ilk düşünmeniz gerekenler arasında yer almalıdır. Sosyal hayattan, arkadaşlarınızdan biraz uzaklaşmaya hazır değilseniz, bir bebeğe de hazır olmayabilirsiniz.
İnsanlar yargılayabilir
İnsanların genç anneleri yargılama olasılığı yüksek oluyor. Çünkü üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerden çocuk yerine kariyer planları bekleniyor. Eğer bu konuda istekliyseniz insanların kötü yorumlarını görmezden gelmek en iyisidir.
Çocuklarla iletişim daha kolay olabilir
Siz ve çocuklarınızın arasındaki yaş farkı ne kadar küçükse, onlarla kolayca özdeşleşme imkanınızda daha fazladır. Bu özellikle de zor bir gençle uğraşırken faydalı olabilir.
Eğitim ve kariyer aksayabilir
Genç bir anne olmanın artıları ve eksilerini düşünüyorsanız, bunun eğitim ve kariyeriniz üzerindeki etkisini de düşünmeniz gerekir. Bakımı ve masrafları sebebiyle çocuk sahibi olduktan sonra okumak daha zor olabilir. Aynı şekilde kariyer planlarınızı da biraz sekteye uğratabilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle