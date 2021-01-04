Genç anne olmanın artıları ve eksileri

Ebeveyn olma kararı çiftler için çok önemlidir. Bu kararı en doğru zamanda almak ise çok daha önemlidir. Bu konuda aklınızda soru işaretleri varsa eksileri ve artılarını değerlendirmelisiniz.

Daha fazla enerjiniz olabilir

Gençlerin doğal olarak daha yüksek enerjik olduğu gerçeğini kabul etmeden genç anne olmanın artı ve eksilerini tartışılmaz. Yirmili yaşların başındaki anneler, muhtemelen uykusuz gecelerle ve hareketli çocukla fiziksel olarak daha kolay başa çıkacaktır.

Vücut kendini kolayca onarır

Yaş ilerledikçe cilt daha esnek hale gelir. Genç cilt hamileliğin sebep olduğu gerilmelerle daha kolay başa çıkabilir. Çatlaklara da daha az eğilimli olduğu gibi metabolizma da daha hızlı olabileceğinden kolay kilo verebilir.

Vücut erken bozulur

Genç cildinizin germelerle daha kolay başa çıksa da muhtemelen vücudunuzu eski hale getirmek pek de kolay olmayacaktır. İlerleyen yaşlarda bunu kabul etmek daha kolaydır.

Arkadaşlarınıza ayak uydurmak zorlaşır

Tüm arkadaşlarınız dışarıda vakit geçirirken, çocuk bakmak size biraz zorlayıcı gelebilir. Erken yaşlarda anne olmak istiyorsanız bu ilk düşünmeniz gerekenler arasında yer almalıdır. Sosyal hayattan, arkadaşlarınızdan biraz uzaklaşmaya hazır değilseniz, bir bebeğe de hazır olmayabilirsiniz.

İnsanlar yargılayabilir

İnsanların genç anneleri yargılama olasılığı yüksek oluyor. Çünkü üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerden çocuk yerine kariyer planları bekleniyor. Eğer bu konuda istekliyseniz insanların kötü yorumlarını görmezden gelmek en iyisidir.

Çocuklarla iletişim daha kolay olabilir

Siz ve çocuklarınızın arasındaki yaş farkı ne kadar küçükse, onlarla kolayca özdeşleşme imkanınızda daha fazladır. Bu özellikle de zor bir gençle uğraşırken faydalı olabilir.

Eğitim ve kariyer aksayabilir

Genç bir anne olmanın artıları ve eksilerini düşünüyorsanız, bunun eğitim ve kariyeriniz üzerindeki etkisini de düşünmeniz gerekir. Bakımı ve masrafları sebebiyle çocuk sahibi olduktan sonra okumak daha zor olabilir. Aynı şekilde kariyer planlarınızı da biraz sekteye uğratabilir.