Gelinlik seçiminde kararsızlık yaşıyorsanız işte size ipuçları

Gelinliği sadece vücut tipine göre seçen biri bazı konularda yanlış yapıyor olabilir. Çünkü gelinlik, düğün yapılacak olan mekana, mekanın ışıklarına, düğünün hangi zaman zarfında yapılacağına, düğün konseptine, etnik kökenlere ve vücut tipine göre seçilmelidir.

Kır düğünü yapacaksanız…

Kır düğünü yapıyorsanız daha bohem ve romantik gelinlik modellerini seçebilirsiniz. Tüllerin sizi sardığı, ağır işleme ve boncuklardan kaçındığınız, hafif Helenistik hava kattığınız gelinliğinizi dolgu topuk sandalet ve çiçek detaylı saç aksesuarlarınız ile tamamlayarak hoş bir görüntü elde edebilirsiniz.

Düğün salonunda evleniyorsanız…

Eğer yoğun ışıklı bir balo veya düğün salonunda töreninizi gerçekleştiriyorsanız işte o zaman ışıkların altında parlayacağınız iddialı işlemeler, yoğun dantel detayları ve kabarık etekler tam size göre olacaktır. Bunun yanında seçeceğiniz şık bir ayakkabı ve saç aksesuarınız ile parlamaya hazırsınız! Eğer gelinliğiniz çok gösterişli ve iddialıysa takı seçiminde tercihiniz sadelikten yana olmalı.

Sade bir nikahtan yanaysanız…

Etek boyunuz daha kısa, dekolteniz daha ölçülü olabilir. Omuzlarınızı öne çıkaran bir model seçebilirsiniz. Bunun yanında saç aksesuarı olarak mini tül detaylı şapkalar tercih edebilirsiniz. Bu tarz midi boy nikah elbiselerinin altına gelinliğinizin rengine göre şık bir stiletto ayakkabı tercih ederek seçiminizi daha zarif bir hale getirebilirsiniz.

İddialı ve farklı olmayı seviyorsanız…

Alışılmışın dışında bir tercihiniz varsa bu sene çokça gördüğümüz renkli gelinlikler gibi yine işlemelerine ve tül kullanımına özen gösterip oldukça sıra dışı bir görünüm elde edebilirsiniz. Pudra ve bebe mavisi renkli gelinlikler son birkaç yıldır özellikle çok popüler. Bu renkli gelinliklerin içerisinde peri masallarını andıran bir görünüm elde etmeniz mümkün. Tabii ki her şeyin dozunu ayarlamak çok önemli. Renkli gelinlikleri kullanırken özellikle dikkat etmeniz gereken şeyler var. Örneğin ayakkabınızın gelinliğinizin önüne geçmemesine özen gösterin. Cesur tercihinizi daha sakin saç modelleri, abartıdan uzak saç aksesuarları kullanarak tamamlayabilirsiniz.

Nihayetinde en önemlisi sizin gelinliğin içinde nasıl hissettiğiniz, aynada ne gördüğünüz ve konfor alanınız çok önemli. Eğer seçim konusunda zorlanıyorsanız size doğru yönlendirmeler yaparak istediğiniz modele ulaşabilmenizi sağlayacak bir uzmandan yardım alabilirsiniz.