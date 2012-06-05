Geleceğin Yıldızları kampı

Geleceğin Yıldızları, 7-17 yaş arası çocuklar için 14 ayrı programda “okul dışı eğitim” olanağı sunuyor. Geleceğin Yıldızları, bu yıl 20 ülkeden ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen çocukları Uludağ Kampları’nda buluşturuyor.

Geleceğin Yıldızları Yaz Kampları, 1 Temmuz itibariyle kapılarını açıyor. Türkiye’nin birçok ilinden 7-17 yaş arası çocuk ve gence 14 ayrı programda “okul dışı eğitim” olanağı sunan Geleceğin Yıldızlar’ı, farklı ülkelerden gelen çocukları da kamplarında ağırlıyor. Yurt dışında 10 temsilciliği bulunan ve bugüne kadar 53 ülkeden değişik yaşlarda çocukları kamplarında konuk eden Geleceğin Yıldızları, Uludağ’daki yaz kamplarında bu yıl da Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 20 değişik ülkesinden gelen yaklaşık 1.000 öğrenciye ev sahipliği yapacak.

Tatil ve eğitim bir arada!

Her yıl aralarında Almanya, İtalya ve İzlanda gibi Avrupa ülkelerinin de yer aldığı birçok farklı ülkeden çocukları Türkiye’nin değişik illerinden gelen çocuklar bu kamplarda buluşuyor. Yaz kampları tatil ve eğitimin bir arada verildiği en güvenli aktivitelerin başında geliyor. Gençler kamp programları dahilinde spor, sanat, lisan ve liderlik gibi konularda uzman eğitmenlerden dersler alıyor ve yeni arkadaşlıklar kuruyor.