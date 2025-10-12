Geçmeyen yorgunluğunu sürekli meşgul olmasına bağlıyordu, yaptırdığı kan testinden inanılmaz bir sonuç çıktı: Gece vakti hastaneden arayıp 'Acil gel' dediler

Haberin Devamı

Lynn McCarthy, bacaklarındaki tuhaf morlukları ve enerji seviyesindeki ani düşüşleri, başlangıçta yoğun temposuna bağlamıştı. Okula giden iki kızı vardı McCarthy'nin ve sürekli koşturması gerekiyordu.

Ancak İrlanda'nın Cork şehrinde yaşayan McCarthy'nin halsizlik hissi devam ettikçe etti ve yaşam kalitesi yavaş yavaş düştü.

Geçmişte herhangi bir sağlık sorunu yaşamamış olan McCarthy, kan testi yaptırma konusunda gönülsüz davranıyordu. Ancak nihayetinde bir arkadaşının telkinleri karşısında daha fazla direnemeyen McCarthy, aile hekiminden bir randevu aldı.

41 yaşındaki McCarthy, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "İki çocuğumun doğumları dışında hayatımda hiç hastaneye gitmedim. Hastalanmadan bir ay öncesine kadar düzenli olarak koşuyordum. Gayet formdaydım. Ne var ki 5 yıldır kan tahlili yaptırmamıştım çünkü kan tahlili yaptırmaktan nefret ederim" ifadelerini kullandı.

Arkadaşının yönlendirmesiyle yaptırdığı kan tahlili, McCarthy'nin hayatını alt üst eden bir sürecin başlangıcı oldu. McCarthy, bir ay boyunca hastanede tedavi gördü.

GECE VAKTİ HASTANEYE ÇAĞIRDILAR

McCarthy kan örneğini 24 Nisan günü saat 11.00'de aile hekimine vermişti. Bu nedenle aynı gün akşam saat 21.30'da Cork Üniversitesi Hastanesi'nden gelen arama, McCarthy'i çok şaşırttı. Telefonun ucundaki ses, acilen hastaneye gelmesini kendisine yatış verileceğini söylüyordu.

McCarthy, "Kayıt masasına adımı verdim ve hemen muayeneye alındım. O anda durumun çok ciddi olduğunu anladım. Birçok kan tahlili yaptılar. Başta lösemi olduğunu düşündüler ve bana hayatımla ilgili birçok soru sorarak neyim olduğunu anlamaya çalıştılar" diye anlattı o akşamı.

McCarthy'nin kanı su gibi akışkan bir kıvamdaydı ve pıhtılaşmıyordu. İlerleyen günlerde McCarthy'nin aplastik anemi olduğu anlaşıldı. Bu durum iç kanama tehlikesi anlamına geliyordu.

Son derece nadir görülen bir kan hastalığı olan aplastik anemi, kemik iliği yetmezliğinden kaynaklanıyor ve kemik iliğinin yeni kan hücreleri ve trombositler üretmesini engelliyor. Öte yandan tıpkı McCarthy'de olduğu gibi aşırı yorgunluk ve açıklanamayan morluklar da aplastik aneminin belirtileri arasında.

TROMBOSİT SAYISI 6'YDI

Yukarıda da belirttiğimiz gibi McCarthy 1 ay boyunca hastanede kaldı. Bir hafta boyunca günde 18 saat serum alan McMarthy'e sekiz kez kan nakli yapıldı.

Her gün yapılan kemik iliği biyopsileri ve tam kan sayımı testleriyle kırmızı kan hücresi, hemoglobin, beyaz kan hücresi ve trombosit sayıları üzerinden McCarthy'nin tedaviye verdiği tepki ölçüldü.

Sağlıklı bir yetişkinde trombosit sayısının 150 ile 450 arasında olması gerekir. Ancak acil servise kabul edildiğinde McCarthy'nin trombosit sayısı 6'ydı.

Durumun ciddiyeti ve teşhisin aniliğinin kendisini şoke ettiğini belirten McMarthy, yaşadıklarının zararsız görünen semptomların göz ardı edilmemesi adına bir uyarı olması gerektiğini söyledi.

"ÖNCEDEN ÇOK SAĞLIKLI BİR İNSANDIM"

McCarthy, "Olan bitene inanamadım. Önceden çok sağlıklı bir insandım. Bir ay boyunca hastanede kaldım. 7 gün 24 saati evde geçiren bir insanken birdenbire oradan ayrılmak bir travma oldu. Hayatımda hiç bu kadar endişeli hissetmemiştim. Küçük kızlarımı evde bırakmıştım ve başıma ne geleceğini bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

McCarthy şöyle devam etti: "Doktorlarımdan biri olan Mary Cahill'in bana 'Bu, iyileşme sürecinin ilk günü' dediğini hatırlıyorum. Bana verdikleri ilaçlar işe yaramasaydı, birçok enfeksiyona maruz kalacaktım. İlaçları kullandığım bir yıl boyunca yüzme havuzuna veya kalabalık yerlere gidemedim. Sürekli mikroplara dikkat ediyor ve ellerimi yıkıyordum. Herhangi bir çarpma ya da düşme halinde beyin kanaması geçirebileceğimden korkuluyordu. Hastaneye kaldırılmadan iki hafta önce tatilde olduğumu ve aktiviteden aktiviteye koştuğumu düşündükçe yaşanabilecekler nedeniyle ürperiyorum. Semptomlarımın sebebinin yorgunluk olduğunu düşünmüştüm. İnsan kendinde bir sorun olduğunu asla düşünmüyor. Baldızımın İspanya'da düğünü vardı, bu yüzden çok meşguldüm. Hayatın akışı beni ele geçirmişti ve her şeyi bir kenara itiyordum. Ama oradayken bir yerim kesilseydi, kanamayı durduramayabilirlerdi, durum kontrolden çıkabilirdi."

McCarthy, geriye dönüp baktığında, günlük işleri yaparken hissettiği yorgunluğun doğal olmadığını da belirterek, "Kanınızın düzgün olmamasının size ne kadar büyük bir etki yapabileceğini fark etmemiştim. Bağışçılardan kan aldığımda, sanki içimde bir ışık yandı, yeniden canlandım. Doktorlar benim sorunumu bulana kadar kanımı stabilize etmek için bağışladıkları litrelerce kan için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Gerçekten çok şanslıydım, hastanenin bahçesinde yürüyüş yapmama izin verildi. Günümü düzenli hale getirmek için pilates yapmaya başladım, böylece bir şeyler yapmış gibi hissedebiliyordum. Hastanedeki personel de çok nazikti" ifadelerini kullandı.

"BOŞ BİR KAPTAN SU DÖKEMEZSİNİZ"

Başta hematoloji uzmanı Dr. Vitaliy Mykytiv olmak üzere uzmanların ilgisi ve desteğiyle sağlığına kavuşan McCarthy, iyileştikten sonra yeniden koşmaya başladı. Koşarken bir yandan da hastane için bağış toplayan McCarthy, bu yılın başlarında Cork City 10 kilometre koşusunu, 21 Eylül'de de 6 kilometrelik Kadınlar Mini Maratonu'nu tamamladı.

İyileştikten sonra farkındalık çalışmalarına da destek veren McCarthy, "Tüm kadınlara şunu söylemek isterim: Siz olmadan hiçbir şey olmaz, boş bir kaptan bir şey dökemezsiniz. Vücudunuzu dinlemelisiniz. Size bir şey söylüyorsa, bunu görmezden gelemezsiniz. Sadece bir vücudunuz var, ona iyi bakmalısınız ama biz kendimizi en sona koyma eğilimindeyiz. Şu an tüm değerlerim normal ama doktorlarım beni 5 yıl daha izleyecekler. Bu yaşadıklarım, hayatta neyin önemli neyin önemsiz olduğunu anlamamı sağladı" ifadelerini kullandı.