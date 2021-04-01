Geçirgen bağırsak sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Geçirgen bağırsak sendromu tedavisi

Vücudun ikinci beyni olarak tanımlanan bağırsakların sağlığı, tüm metabolizmayı etkileyebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı/Klinik Diyetisyen Derya Fidan, geçirgen bağırsak sendromu, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Geçirgen bağırsak sendromu nedir?

Geçirgen (sızdıran) bağırsak sendromu, bağların açılması ile ilgili bir durum. Bu bağlar bağırsaklardan kan dolaşımına sadece sindirilmiş besinlerin, mineral ve vitaminlerin girmesine izin veren geçiş noktalarıdır. Bağırsaklardaki hücreler arasındaki bu bağlarda bir bozulma meydana gelirse, kan dolaşımına zararlı maddeler ve toksinler karışabilir. Ayrıca sıkı bağlar, toksinler, mikroplar ve sindirilmemiş yiyecek parçacıklarını tutabilir ve bu durum bağırsağa hasar verebilir. İyi sindirilmemiş besinler kan dolaşımına karıştığı için bağışıklık sistemi de buna karşı saldırıya geçer.

Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri neler?

Bu rahatsızlık kişilerde farklı belirtilerileri de beraberinden getirebiliyor. Geçirgen bağırsak sendromu; besin alerjileri, bağışıklık sistemi hastalıkları, cilt problemleri, nörolojik sorunlar, vitamin eksiklikleri, tedavi edilemeyen depresyon, sürekli olan baş ağrısı, fibromiyalji, kabızlık, ishal, irritabl bağırsak sendromu, kronik yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıkabilir.

Geçirgen bağırsak sendromu nasıl tedavi edilir?

Tedavi edilebilen bir hastalık olan geçirgen bağırsak sendromunda bozulan bakteri dengesini düzeltmek, hasarlı, yaralı, ülserli, ateşli, sızıntılı bağırsak duvarını ve bağırsak epitel dokusunu iyileştirmek için özel bir beslenme programı uygulanması gerekmektedir.

Özellikle kolajenden ve fermente ürünlerden zengin beslenme modeli takip edilebilir ve sürdürülebilirse tedavi edici etkiler görülecektir. Geçirgen bağırsak bulguları olan kişiler; ev yapımı kemik suyu, fermente lahana turşusu, aromatik yağlar ve tekli doymamış yağ asitlerini (avakado yağı, Hindistan cevizi yağı vb.) rutin beslenmesine eklemeli, hazır olan her şeyden uzak durmalıdır.

Kemiğin içinde yer alan ilik, vücudun trombosit, eritrosit ve lökosit hücrelerinin çoğalmasına katkı sağlar. Kemik ilikleri soğuğa karşı koruyucu olmasının yanında hastalık döneminde tüketildiğinde, enfeksiyonları olduğundan daha kısa sürede atlatılmasını sağlar. Özellikle geçirgen bağırsak sendromunda yüksek kolajen içeriği sayesinde ilikli kemik suyu tüketimi önerilmekte ve ciddi iyileştirici etkileri bulunmaktadır. Aynı zamanda tereyağından sade yağ elde edilmeli, yağın kazein formu ayrıştırılarak ghee elde edilmelidir.

Hastalığın aktif dönemlerinden özellikle bu beslenme modeli her gün düzenli uygulandığında rahatlama başlayacaktır.

Ayrıca omega-3 kaynakları beslenmeye eklenmeli, haftalık tüketimler aksatılıyorsa preperat formu günlük olarak takviye alınmalıdır.