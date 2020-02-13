Geçici görme kaybına yol açan göz migreni nedir?

Göz migreninin gözün ağ (retina) tabakasındaki veya gözün gerisindeki damarlarda spazm (büzüşme) veya azalmış kan akımından kaynaklandığını belirten ve teşhisi doğrulayacak özel bir tanı yöntemi bulunmadığının altını çizen Prof. Dr. Banu Coşar, “Göz migreni olan bir kişinin rutin göz muayenesi ve tetkiklerinde herhangi bir anormallik görülmez. Migren bir dışlama tanısıdır, yani görme kaybına yol açacak başka nedenlerin olup olmadığı araştırılır. Başka hiçbir neden bulunamazsa göz migreni tanısı kesinleşir” dedi.

Migrenin pek çok farklı türü bulunuyor

Migrenin farklı türleri olduğunu ve migren türlerinden bazılarının geçici görme bozuklukları ve görme kayıplarına yol açtığını belirten Prof. Dr. Banu Coşar şunları söyledi:

“Migren türlerinden biri olan “klasik migren” veya diğer adıyla “auralı migren”de, baş ağrısından önce “görsel aura” dediğimiz ve 20 dakika kadar süren görme bozuklukları olur. Bu görme bozuklukları kendisini parlak veya siyah lekeler, zigzaglar, görmede buğulanma, parlamalar, tünelin içinden bakıyor gibi görme veya yarı alanın görülememesi şeklinde gösterebilir. İki gözü birden etkileyen ve otuz dakika içinde düzelen bu görsel auradan sonra baş ağrısı, bulantı ve ışık hassasiyeti başlar. Baş ağrısı şiddeti kişiden kişiye ve ataktan atağa çok değişkendir.

“Göz migreni” ise ağrısız olabildiği gibi baş ağrısı ile birlikte veya baş ağrısını takiben izlenir. Tek gözde geçici görme kaybına yol açan göz migreninde görme kaybı 1 saat içinde düzelir.

Migren ataklarını ne tetikliyor?

Peynir, kafein, kırmızı şarap, füme et ve çikolata gibi yiyeceklerin yanı sıra gıda katkı maddelerinin ve suni tatlandırıcılarının da migren ataklarını tetikleyebildiğini belirten Prof. Dr. Banu Coşar, “Kimilerinde sigara dumanı, parfüm, güçlü kokular, parıltılı ışıklar, uykusuzluk ve stres de migren atağını başlatabilir” şeklinde konuştu.

Kadınlarda daha sık görülüyor



Migren hastalığının kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Banu Coşar, “Migreni olan kadınlarda baş ağrısı adet döneminden hemen önce ya da sonra izlenebilir. Ayrıca gebelik döneminde atak sıklığı değişebilir. Migren genellikle menapozdan sonra azalır. Tüm bunlar migrenin hormonal değişikliklerle ilişkisi olduğunu göstermektedir” dedi.

Göz migreninden veya auralı migrenden korunmak için neler yapılmalı?

Net görme gerektiren işlerde çalışanların göz migreni veya görsel aura başladığında yaptıkları işlere ara verip dinlenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Banu Coşar şunları söyledi: “Eğer araba kullanırken migren atağınız başlarsa, arabanızı sağa çekin ve görmenizin tamamen düzelmesini bekleyin. Göz migreni veya görsel aura ataklarından önce neler yemiş olduğunuza dikat edin ve atağınızı tetikleyen bu yiyecekleri tüketmekten kaçının. Eğer migreniniz stres kaynaklı olarak tetikleniyorsa, yeterli ve düzenli uyuyun, yoga ve masaj gibi stres atıcı yöntemleri deneyin.”

Migren tedavisi nasıl gerçekleştirilir?

Göz migrenini veya görsel aurayı tamamen sonlandıracak bir tedavi yöntemi yok; hastanın durumuna yönelik olarak çeşitli ağrı kesiciler veya diğer ilaçlar kullanılabiliyor. Tedavi ile hem atağın geçirilmesi hem de gelecek atakların önlenmesi sağlanmaya çalışılıyor. Atak tedavisi, genişlemiş damarların daralmasını ve ağrıların dindirilmesini içeriyor.