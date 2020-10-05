Gece atıştırmalarına karşı bu önerilere kulak verin

Beslenme programlarını hazırlarken, kişilere uygunluk ve çeşitlilik ön planda olmalıdır. Yani diyetisyeniniz A kişisine gece ara öğünü yazarken size yazmamış olabilir. Bu sizin boy/ kilo dengeniz, sabah kaçta uyanıp, gece kaçta yattığınız, işten eve geliş zamanınız ve akşam yemeğinizi yediğiniz saate kadar birçok farklı faktöre göre değişiklik gösterebilir. Beslenme programlarını hazırlarken, kişilere uygunluk ve çeşitlilik ön planda olmalıdır.

Akşam geç saatte yenen yağlı veya tuzlu besinlere dikkat

Bunun yanında tercih ettiğimiz besinler de oldukça önemlidir. Çünkü akşam geç saatte yenen yağlı veya tuzlu besinler reflü, hazımsızlık gibi birçok sindirim problemine de zemin hazırlayabilir. Yemekten sonra hazmı kolaylaştırmak için Türk kahvesi tercih edebilirsiniz. Yanında maden suyu ile keyfinizi arttırıp, günlük mineral dengenize de katkıda bulunabilirsiniz.



Meyvenin üzerine tarçın ekleyebilirsiniz

Taze mevsim meyveleri de yine farklı bir alternatif, genelleme yapacak olursak kadınlar için günde 2, erkekler için de günde 3 porsiyon meyve öneriyoruz. Bunların hepsinin bir arada değil, gün içerine bölerek tüketmek kilo kontrolünüzü sağlamanıza da yardımcı olacaktır. Canınız tatlı bir şeyler istiyorsa meyvenin üzerine tarçın ekleyerek tüketmek bu istediğinizi bastırmanızı kolaylaştıracaktır.



Kuruyemişi kontrollü tüketin

Kuruyemiş tüketimi ülkemizde oldukça fazla. Akşam yemeğinden sonra 1 kase dolusu kuruyemiş tüketmek ve bunu haftanın diğer günlerinde sıklıkla tekrarlamak midenizi yoracağı gibi iç organ yağlanmalarına da neden olabilir. Bu noktada porsiyon kontrolüne dikkat edip, küçük bir avucu geçmemekte fayda var..



Gece yatmadan 1-2 saat önce...

Diğer bir alternatif süt ve süt ürünleri... Özellikle gece yatmadan 1-2 saat önce içeceğiniz kefir bağırsaklarınıza dost probiyotikler içerir. Kabızlık problemi çeken bireyler sıklıkla önerdiğimiz ara öğün seçeneklerinden biridir.



Elmalı yulaf topları tarifi

Malzemeler:

• 2 adet elma

• 3 yemek kaşığı kuru üzüm

• 4 ceviz

• 4-5 yemek kaşığı yulaf ezmesi

• 1 tatlı kaşığı tarçın

• 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı



Hazırlanışı: Elmalar rendelendikten sonra ocağa alınır ve kısık ateşte pişirilir, daha sonra diğer tüm malzemeler üzerine eklenir ve ceviz büyüklüğünde parçalar alınıp, yuvalanır. En son cevize bulanır ve 2-3 saat buzdolabında bekledikten sonra servis edilir.



Akşam yemeğinden sonra sütlü kahvenizin yanına 2 adet tüketebilirsiniz.