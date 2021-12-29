Gebelikte (hamilelikte) tetanoz aşısı ne zaman, neden yapılır?

Özellikle doğum sırasında gerçekleşmesi muhtemel aksilikleri önlemek için yaptırılması önerilen gebelikte tetanoz aşısı ne zaman, kaç doz ve neden yaptırılır sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. İşte, hamilelikte tetanoz aşısı ne zaman yapılır sorusu ile ilgili Uzman Doktor Gündüz Tezmen'in önerileri...

Gebelikte tetanoz aşısı ne zaman yaptırılır, zararlı mı?

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, tetanos aşısının bebeğin sağlığı açısından risk yarattığı yolunda bir bulgu ortaya koyamadı. Herşeye rağmen gebeliğin ilk üç ayında aşı yapılması önerilmiyor. Eğer anne adayı daha önce hiç tetanos aşısı olmadıysa ve özellikle doğum hijyenik olarak ideal ortamlarda yapılamayacaksa, ilk üç aydan sonra üç kez aşı yapılması uygundur. Anne, tetanos aşısını 10 yıldan daha eski bir dönemde yaptırdıysa, ilk üç aydan sonra bir doz aşı yapılabilir.

Doç. Dr. Gazi Yıldırım, gebelikte tetanoz aşısının nedenleri ve dozlarını şu şekilde açıklıyor;

Gebelikte tetanoz aşısı neden yaptırılır?

Ameliyat sırasında gebenin olası metal, neşter kaynaklı mikroplardan korunması için ve yenidoğan döneminde bebekte gelişebilecek tetanoz %60 ölümcül olduğundan, bunların önlenmesi açısından bu aşılar çok önemlidir.

Tetanoz aşısı kaç doz, 2. doz ne zaman yaptırılır?

Daha önce aşı yaptırmamış gebe kadınlara gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde birer ay ara ile iki doz verilir. İlkinden altı ay sonra üçüncü doz tekrarlanılır. Daha önce tetanos aşıları serisini tamamlamış gebelerde 10 yıldan fazla süre geçmiş ise tek doz verilir.