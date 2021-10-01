Tıptaki adı gestational sac olan gebelik kesesi bebeğin doğuma kadar gelişimini ve ihtiyaçlarını tamamlayacağı evi gibidir. Peki, gebelik kesesi ne zaman, kaçıncı haftada görülür? İşte Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Parvana Seyidova gebelik kesesi ile ilgili aktardığı önemli bilgiler…

Gebelik kesesi ne zaman görülür?

Anne adayı hamile kaldığını test yoluyla öğrendikten sonra, heyecanla beklediği üç önemli dönem vardır. Bebeğin ultrasonda görülmesi, ultrasonda bebeğin kalp atışlarının dinlenmesi ve son olarak da bebeğin hareketlerinin hissedilmesidir.

Ultrasonda gebelik kesesi gebeliğin 5. veya 6.haftasında görülmesi mümkündür. Gebelik kesesi, bebeğe dair ultrasonda ilk görünen yapıdır. Gebelik kesesi en erken kanda beta hCG değeri 1000-3000 IU/mL düzeyine ulaştığında görülebilir.

Ultrasonda gebelik kesesi kaçıncı haftada görülür?

Gebelik kesesi 4.5-5. haftalarda vajinal ultrason ile görülebilmekte iken 6. haftalarda da kesin olarak karından görülmesi gerekmektedir. Gebelik kesesinin çapının transvajinal ultrasonografide 10 milimetreye ulaştığında yolk kesesi izlenmelidir. Bu oluşumun izlenmesi gebeliğin normal olduğu şeklinde yorumlanır.

Gebelik kesesi, 3 haftalık iken çapı ortalama 2-3 mm kadardır. Gebelik 5-5.5 haftalık olduğunda kesenin çapı ortalama 20 mm’ye ulaşır. Ayrıca gebelik kesesinin içinde yolk kesesi adı verilen kese görülmeye başlar. Bu kesinin varlığı, gebeliğin boş gebelik olmadığını doğrular.

Adet gecikmesinin nedeni hamilelikse ve 3-4 gün gecikme sonrası vajinal muayene yapıldığında kese görülebilir.