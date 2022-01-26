Gebelik (Hamilelik) kolestazı nedir, kaçıncı haftada başlar? Gebelik kolestazı belirtileri ve tedavisi

Gebelik te ortaya çıkan bir karaciğer rahatsızlığı olan hamilelik kolestazı kaşıntılı bir durum olması nedeniyle günlük yaşantıyı olumsuz etkiler. Kaşıntı genellikle ellerde ve ayaklarda meydana gelir ancak vücudun diğer kısımlarını da etkileyebilir. Peki gebelik kolestazı neden olur, nasıl geçer? İşte gebelik kolestazı belirtileri ve yapılması gerekenler...

Gebelik kolestazı belirtileri nelerdir?

Yoğun kaşıntı, hamilelik kolestazının ana belirtisidir. Kızarıklık yok. Çoğu kadın avuçlarında veya ayak tabanlarında kaşıntı hisseder, ancak bazı kadınlar her yerde kaşıntı hisseder. Kaşıntı genellikle geceleri daha kötüdür ve o kadar rahatsız edici olabilir ki uyuyamazsınız.

Hamilelik kolestazının diğer daha az yaygın belirti ve semptomları şunları içerebilir:

Cildin ve göz beyazlarının sararması (sarılık)

Mide bulantısı

İştah kaybı

Gebelik kolestazı neden olur?

Gebelik kolestazının nedeni belirsizdir. Genleriniz bir rol oynayabilir. Bazen, durum ailelerde çalışır. Bazı genetik varyantlar da tanımlanmıştır.

Hamilelik hormonları da dahil olabilir. Doğum tarihinize yaklaştıkça hamilelik hormonları yükselir. Doktorlar bunun, karaciğerde yapılan ve sindirim sisteminizin yağları parçalamasına yardımcı olan sindirim sıvısı olan normal safra akışını yavaşlatabileceğini düşünüyor. Karaciğeri terk etmek yerine organda safra birikir. Sonuç olarak, safra tuzu sonunda kan dolaşımına girer ve bu da sizi kaşındırabilir.

Gebelik kolestazı kimlerde görülür?

Hamilelik kolestazı geliştirme riskinizi artırabilecek bazı faktörler şunlardır:

Kişisel veya ailede gebelik kolestazı olanlarda

Karaciğer hasarı veya hastalığı öyküsü olan gebelerde

İkiz veya daha fazla bebek bekleyen hamilelerde

Kadınların yaklaşık yüzde 60 ila 70'inde nüks görülür. Şiddetli vakalarda, tekrarlama riski 90 kadar yüksek olabilir.

Gebelik kolestazı kaçıncı haftada başlar?

Kaşıntı, hamileliğin üçüncü trimesterinde en yaygın olanıdır, ancak bazen daha erken başlar. Son teslim tarihiniz yaklaştıkça daha kötü hissedebilirsiniz. Ancak bebeğiniz geldiğinde, kaşıntı genellikle birkaç gün içinde geçer.

Gebelik kolestazı bebeğe zarar verir mi?

Hamilelik kolestazından kaynaklanan komplikasyonlar annede veya gelişmekte olan bebekte ortaya çıkabilir.

Annelerde, durum vücudun yağ emme şeklini geçici olarak etkileyebilir. Yağın zayıf emilimi, kanın pıhtılaşmasıyla ilgili K vitaminine bağlı faktörlerin azalmasına neden olabilir. Ancak bu komplikasyon nadirdir ve gelecekteki karaciğer sorunları nadirdir.

Bebeklerde gebelik kolestazının komplikasyonları şiddetli olabilir. Bunlar şunları içerebilir:

Erken doğum riski

Mekonyumda nefes almaktan kaynaklanan akciğer sorunları (normalde gelişmekte olan bebeğin bağırsaklarında toplanan, ancak annede kolestaz varsa amniyotik sıvıya geçebilen yapışkan, yeşil madde)

Gebelik kolestazı tedavisi

Hamilelik kolestazı tedavisinin amacı, bebeğinizdeki kaşıntıyı hafifletmek ve komplikasyonları önlemektir. Kaşıntı tedavisi için herhangi bir ilaca başlamadan önce hamilelik bakım sağlayıcınızla konuşmak en iyisidir.

Evde uygulanan yöntemler, hamilelik kolestazı nedeniyle oluşan kaşıntıyı tamamen geçirmeyebilir. Ancak aşağıdaki yatıştırıcı ipuçlarını denemekten zarar gelmez: