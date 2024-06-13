Gaz sancısı sandılar, kalp krizi geçirdi! Doğumdan birkaç gün sonra komaya girdi! Eğer hastanede kalmak için ısrar etmeseydi...

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29 yaşındaki Alexis Hall, 9 Nisan'da kızı Jaicei’i dünyaya getirdi. Doğumdan sonra taburcu edildi ama o kendini iyi hissetmiyordu. Doktorlar gaz sancısı olduğunu söyledi ancak o bir şeylerin ters gittiğini hissettiği için hastaneden ayrılmadı. Onun bu ısrarı hayatının kurtulmasını sağladı. Çünkü 18 Nisan'da ağır bir kalp krizi geçirdiğinde hastanede olduğu için anında müdahale edebildiler ve hayatta kalmayı başardı.

Doğum yaptıktan günler sonra kalp krizi geçirdiğini, doktorların yaşadığı semptomları görmezden geldiğini ancak taburcu olmayı reddederek kendi hayatını kurtardığını iddia eden Alexis Hall'un doğum sürecini ve sonrasında yaşadıklarını Business Insider’a anlattı:

“İkinci bebeğimiz için uzun süre bekledik. Kocam Jariel ve ben oğlum doğduğunda çok gençtik. İkinci bebeğimize sahip olmak için işleri biraz yoluna koymak istedik. Bu yüzden bir ev aldık, oğlum Jaylen 11 yaşına geldi. Biz de biraz daha büyüdük ve sonunda 29 yaşındayken kendimi ailemizi büyütmeye hazır hissettim.Kızımız Jaicei'ye hamileliğim kolay geçti. Doğum için sezaryen olmam gerekti. 9 Nisan'da onu doğurdum ve birkaç gün sonra de hastaneden bir aile olarak ayrıldık. Bebeğimi oğlum Jaylen ve 14 yaşındaki üvey kızım Jamiracle ile tanıştıracağım için heyecanlıydım.

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Evdeki ilk birkaç gün harikaydı. Ancak yaklaşık bir hafta sonra ellerimde ve ayaklarımda şişlik fark ettim. Nefes darlığı yaşamaya başladım. Annem beni her zaman sağlıkla ilgili bir sorun olduğunda hastaneye gitmem yönünde yetiştirmişti. Bu yüzden bebeği anneme bıraktım ve Jariel ile birlikte doğum yaptığım hastaneye gittik.Doktorlar yaptığı kontrollerde ciğerlerimde sıvı olduğunu fark ettiler ve bunun doğumdan sonra olabileceğini açıkladılar. Bu sorun için ilaç tedavisi uyguladılar. Beni bir gece hastanede tuttular ancak ertesi gün durumumun eve gidebilecek kadar stabil olduğunu söylediler. Ben ise taburcu olmaya hazır olduğumu söylediklerinde kendimi gerçekten hasta hissetmeye başladım.

Jariel'e göğsümde yanma hissettiğimi söyledi. Göğsümün sol tarafında sırtıma doğru vuran bir ağrı vardı. Doktorlar testler yaptı ama hepsi normal çıkınca bana bunun sadece gaz sancısından olabileceğini söylediler. Ama öyle değildi.

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Birden ağzımdan köpükler gelmeye başladı ve bilincimi kaybettim. Bizimle birlikte olan ve bir hastanede çalışan büyükannem, kalbimin durduğunu fark etmiş ve bana kalp masajı yapmaya başlamış. Sonra da doktorlar nabzım geri dönene kadar 45 dakika boyunca masaja devam etmişler. Daha sonra çok ciddi bir kalp krizi geçirdiğim için olduğum hastaneden büyükannemin çalıştığı daha büyük bir hastaneye nakledildim. Orada tekrar kalp krizi geçirmişim ve doktorlar beni kalbim ve akciğerlerim için yaşam destek ünitesine bağladılar.

Yaklaşık üç gün sonra yaşam destek ünitesinden çıkarılmıştım ama hâlâ yoğun bakım ünitesinde olduğumdan dolayı bebeğimi göremiyordum. Onu çok özlemiştim ama emin ellerde olduğunu biliyordum. Kocam ve her ikimizin annesi de bu süreçte bana çok destek oldular. Bebeğimin bensiz iyi olup olmadığını hiç merak etmedim. Sadece ona geri dönebilmek için iyileşmeye konsantre olabildim.

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10 gün sonra nihayet taburcu oldum ve Jaicei'yi görebildim. Hâlâ kendi başıma bir yerlere gidemiyorum ve haftada birkaç kez kalp rehabilitasyonu yapıyorum ama genel olarak gayet iyiyim. Hâlâ iyileşme sürecindeyim ve hayatta olduğum için mutluyum.

Geriye dönüp baktığımda, kalp krizi geçirmeden önce kendimi nasıl savunduğumla gurur duyuyorum. Bir şeylerin yanlış gittiğini anlamak için kendime güvendiğim için çok minnettarım. Nihayetinde, bebeğimle burada olmamı sağlayan şey de buydu.

Doktorlar beni taburcu etmek istediğinde eve gitseydim, şimdi burada olmayabilirdim. Bunun yerine hastanede kalmakta ısrar ettim. Bu sayede doktorlar bana kalp masajı yapabildiler ve hayatım kurtuldu.”

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Doktorlar, genç kadının yaşadığı duruma spontane bir koroner arter diseksiyonunun neden olduğunu, bu nedenle kalp krizi geçirdiğini söylediler. Bu durum bir arter damar patladığında meydana gelebiliyor ve en çok hamilelikte ve doğum sonrası kadınlarda görülür. Araştırmalar da bunun anne ölümlerinin az çalışılmış bir nedeni olduğunu gösteriyor.

Peki, koroner arter diseksiyonu nedeniyle kalp krizi neden yaşanır?

Neden hamilelikte ve doğum sonrasında böyle bir risk var?

Riski artıran faktörler nelerdir?

Nelere dikkat etmek gerekir?

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut ile konuştuk.

Spontan yani kendiliğinden gelişen koroner arter diseksiyonunun, kalp damarlarının iç çeperinde oluşan yırtılma ve zedelenme olduğunu, oluşan zedelenmenin büyüklüğüne göre kalbe giden kan akımının etkilendiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Karabulut, ciddi durumlarda kan akımının tamamen durduğunu ve kalp krizi oluştuğunu söyledi.

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Göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme, mide bulantısı, bitkinlik hali, çarpıntı gibi klasik kalp krizi bulgularının bu hastalıkta da izleneceğini, ancak bu kalp krizinin oluşum şeklinin klasik damar sertliğine bağlı oluşan kalp krizinden farklı olduğunu vurgulayan Karabulut, damar sertliğine bağlı kalp krizinde önceliğin balon-stent tedavisi iken, spontan koroner arter diseksiyonunda önceliğin kan sulandırıcı ve destekleyici ilaç tedavisi olduğunu belirtti.

Spontan koroner arter diseksiyonu sebebi tam bilinmemektedir. Genetik yatkınlık mevcuttur. Hormonsal denge ve yoğun stres bu olayı tetikleyebilir. Klasik olarak 40-50 yaş arası kadınlarda sık gözlense de, her yaşta gözlenebilir ve erkeklerde de vakalar bildirilmiştir.

Marfan Sendromu gibi doku hastalıkları, fibromüsküler displazi gibi doku hastalıkları, ani tansiyon atağı, ani öfke atağı ve stres, kokain-esrar gibi zararlı kullanımlar spontan koroner arter diseksiyonu riskini arttırır. Aşırı üzüntü ve yoğun fiziksel aktivite sonrası da risk artar.

Bu hastalığın kadınlarda daha sık yaşandığını ve hamilelik ve doğum sonrasında riskin daha belirgin olduğunu söyleyen Karabulut, doğumdan sonraki ilk birkaç haftada riskin daha yüksek bulunduğunu, gebelikte risk artışının damar duvarlarında gelişen gevşemeye bağlı olabileceğini söyledi.

Not: Bu haber Alexis Hall ve eşi Jariel Hall’in Business insider ile yaptığı konuşmadan derlenmiştir.