Gastroenteroloji nedir, hangi hastalıklara bakar? Gastroenteroloji bilim dalıyla ilgili merak edilenler

Kabızlık, kusma, bulantı, karın ağrısı gibi başlıca belirtilerle gelen hastaların incelemelerini yapan gastroenteroloji, bu sorunlar doğrultusunda teşhisi koymak için çeşitli yöntemlere başvurarak sorunu çözüme ulaştırır. Gastroenteroloji tam olarak nedir, hangi hastalıklara bakar merak edenler için, Gastroenteroloji bilim dalıyla ilgili tüm merak edilenler haberimizde…

Gastroenteroloji nedir?

Gastroenteroloji, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon ve rektum, pankreas, safra kesesi, safra kanalları ve karaciğer gibi sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalıdır. Bu bilim dalı uzmanına ise gastroenterolog denilmektedir.

Gastroenteroloji hangi hastalıklara bakar?

Yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, pankreas organlarını konu alan gastroenteroloji bilim dalı; bu organların ülser, gastrit, sarılık, siroz, spastik kolon (irritabl bağırsak sendromu) safra kesesi taşları ve iltihabı, mide-bağırsak kanserleri, hemoroid (mayasıl, basur) gibi bilinen hastalıklarına çözüm arar.

Gastroenteroloji muayenesi nasıl yapılır?

Teşhis amacıyla farklı tiplerde endoskoplar kullanılır. Yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağını görüntülemek için endoskop, kalın bağırsak için ise kolonoskop kullanılır.

Gastroenterolojik hastalıklardaki belirtiler nelerdir?

Gastroenterolojik hastalıklardaki klinik belirti ve bulgulardan başlıcaları şunlardır: