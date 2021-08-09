Gastroenteroloji nedir, hangi hastalıklara bakar? Gastroenteroloji bilim dalıyla ilgili merak edilenler
Sindirim sisteminde oluşan sorunlarla ilgilenen bir bilim dalı olan gastroenteroloji, ülser, gastrit, hemoroid (basur) gibi hastalıklara çözüm aramaktadır. Gastroenterolojik hastalıklar olarak adlandırılan kabızlık, ishal gibi şikayetlerle karşılaşan kişilerde, teşhis amacıyla farklı tiplerde endoskoplar kullanılır. Peki gastroenteroloji nedir, neye bakar? Gastroenteroloji muayenesi nasıl yapılır? İşte, gastroenteroloji bilim dalıyla ilgili merak edilenler...
Kabızlık, kusma, bulantı, karın ağrısı gibi başlıca belirtilerle gelen hastaların incelemelerini yapan gastroenteroloji, bu sorunlar doğrultusunda teşhisi koymak için çeşitli yöntemlere başvurarak sorunu çözüme ulaştırır. Gastroenteroloji tam olarak nedir, hangi hastalıklara bakar merak edenler için, Gastroenteroloji bilim dalıyla ilgili tüm merak edilenler haberimizde…
Gastroenteroloji, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon ve rektum, pankreas, safra kesesi, safra kanalları ve karaciğer gibi sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalıdır. Bu bilim dalı uzmanına ise gastroenterolog denilmektedir.
Gastroenteroloji hangi hastalıklara bakar?
Yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, pankreas organlarını konu alan gastroenteroloji bilim dalı; bu organların ülser, gastrit, sarılık, siroz, spastik kolon (irritabl bağırsak sendromu) safra kesesi taşları ve iltihabı, mide-bağırsak kanserleri, hemoroid (mayasıl, basur) gibi bilinen hastalıklarına çözüm arar.
Gastroenteroloji muayenesi nasıl yapılır?
Teşhis amacıyla farklı tiplerde endoskoplar kullanılır. Yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağını görüntülemek için endoskop, kalın bağırsak için ise kolonoskop kullanılır.
Gastroenterolojik hastalıklardaki belirtiler nelerdir?
Gastroenterolojik hastalıklardaki klinik belirti ve bulgulardan başlıcaları şunlardır:
- Kabızlık
- İshal
- Kusma
- Bulantı
- Karın ağrısı
- Retrosternal yanma hissi (Göğüs kemiği arkasında yanma hissi)
- Ağza acı su gelmesi
- Karın ağrısı
- Yutarken ağrı (odinofaji)
- Rektal kanama
- Kan alışkanlıklarında ani değişiklikler
- Kronik mide ekşimesi
- Sarılık