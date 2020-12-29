Gardırop düzeni nasıl olmalı? İşte öneriler...
Bir sürü kıyafetin arasından istediğiniz giysiyi bulmakta zorlanıyorsanız, gardırobunuzu temizlemenin ve düzenlemenin zamanı gelmiştir. Peki, her gün kullandığımız gardırobu nasıl düzenlemeliyiz?
Gardırobu sürekli düzenli tutmak biraz zor olabiliyor. Bu nedenle de istediğimizi hemen bulmak biraz zaman alıyor. Ancak gardırobunuzu birkaç ipucuyla, kolayca düzenleyebilirsiniz.
- İlk olarak dolabınızı tamamen boşaltın ve güzelce temizleyin. Kalabalık yapan, bedeninize uymayan ve kullanmadığınız eşyaları ayırın.
- Daha sonra tüm giysilerinizi yazlık ve kışlık olarak gruplandırın. Bedeninize olmayanları ayırın. Ayrıca bulunduğunuz mevsime uygun olmayanları dolabınızın alt kısımlarına yerleştirebilirsiniz.
- Kutular, dolabınızı düzene koymak için yardımcınız olacaktır. Kıyafetlerinizi mevsimine göre bu kutulara yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde kullanmayacağınız ürünler fazladan yer kaplamaz.
- Kırışabilecek kıyafetlerinizi asıp kullanım sıklığına göre sıralayın. Böylece istediğinizi de rahatça bulabilirsiniz.
- Şal veya atkı gibi aksesuarlarınız için de hoş görünümlü kutular tercih edebilir, dolap içi düzenleyicilerden faydalanabilirsiniz.
- Ayakkabılarınızı da mevsimine göre gruplandırıp, kutularda muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde dolabınızın düzenli olmasının yanı sıra istediğinizi de kolayca bulabilirsiniz.
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