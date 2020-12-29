Gardırop düzeni nasıl olmalı? İşte öneriler...

Gardırobu sürekli düzenli tutmak biraz zor olabiliyor. Bu nedenle de istediğimizi hemen bulmak biraz zaman alıyor. Ancak gardırobunuzu birkaç ipucuyla, kolayca düzenleyebilirsiniz.

- İlk olarak dolabınızı tamamen boşaltın ve güzelce temizleyin. Kalabalık yapan, bedeninize uymayan ve kullanmadığınız eşyaları ayırın.

- Daha sonra tüm giysilerinizi yazlık ve kışlık olarak gruplandırın. Bedeninize olmayanları ayırın. Ayrıca bulunduğunuz mevsime uygun olmayanları dolabınızın alt kısımlarına yerleştirebilirsiniz.

- Kutular, dolabınızı düzene koymak için yardımcınız olacaktır. Kıyafetlerinizi mevsimine göre bu kutulara yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde kullanmayacağınız ürünler fazladan yer kaplamaz.

- Kırışabilecek kıyafetlerinizi asıp kullanım sıklığına göre sıralayın. Böylece istediğinizi de rahatça bulabilirsiniz.

- Şal veya atkı gibi aksesuarlarınız için de hoş görünümlü kutular tercih edebilir, dolap içi düzenleyicilerden faydalanabilirsiniz.

- Ayakkabılarınızı da mevsimine göre gruplandırıp, kutularda muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde dolabınızın düzenli olmasının yanı sıra istediğinizi de kolayca bulabilirsiniz.