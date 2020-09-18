Gardırobunuzu yeniden düzenleyin! İşte tüyolar...

Herkes gardırobunun güzel ve düzenli görünmesini ister. Aradığınızı hemen bulabileceğiniz ve dolabınızı daha işlevsel hale getirebileceğiniz önerileri sizin için derledik. Bir göz atmaya ne dersiniz?

- Giymediğiniz kıyafetleri ayırın

Kullanmadığınız giysilerinizi, ileride giyilir düşüncesiyle gardırobunuzda tutmayın. Giymeyeceğiniz kıyafetler dolabınızın sıkışık olmasına neden olur. Bu yüzden giysilerinizi gözden geçirin ve kullanmayacağınız kıyafetleri ve ayakkabıları ayırın.

- Sıralamaya dikkat edin

En fazla kullandığınız yazlık veya kışlık kıyafetleri kolayca ulaşabileceğiniz yere asın. Özel günlerde giyeceğiniz elbise veya resmi kıyafetlerinizi dolabınızın rahatça asabileceğiniz bölümüne yerleştirin. Tişört ve kazaklarınız için çekmece ya da rafları tercih edebilirsiniz.

- Giysilerinizi doğru şekilde katlayın

Kıyafetleri doğru şekilde katlayarak gardırobunuzda kullanabileceğiniz fazla alan oluşturabilirsiniz. Ayrıca doğru askılar kullanmanız da işinizi kolaylaştıracaktır. Doğru askıları tercih ederek giysilerinizin kaymasını önleyebilirsiniz. Böylece dolabınızda hem ekstra alan açılacak hem de dolabınızın düzenli görünmesini sağlayacaktır.

- İşlevsel kutular kullanabilirsiniz

Tercih edeceğiniz kutularla dolabınız düzenli görünmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle aksesuar ve ayakkabılarınız için bu kutuları kullanabilirsiniz. Kutuların yanı sıra dolap içi organizelerden de faydalanabilirsiniz. Böylece aradığınız şeye daha kolay ulaşabilirsiniz.