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Hürriyet
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Nasıl Yapılır?
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 16:53 | 

Zincir işi süslemeli bebek takımı nasıl yapılır?

Anneler, nineler, bir yakınının bebeği olacaklar buraya! Sizler için harika örgü modellerimiz var. Aynı modeller ister yelek, ister hırka ister bere yapabilir veya hepsini yapıp çocuğunuzu mutlu edebilirsiniz.

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asarım Direktörü Tülin İriş zincir işi süslemeli bebek takımı yapımını gösterdi. İstediğini renk yapabileceğiniz bu bebek takımını farklı renk iple de süsleyebilirsiniz. Yapmış olduğu bebek takımıyla ilgili tüm püf noktaları anlatan İriş, evlerinde bu uygulamayı yapacaklar için de önerilerde bulundu.

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Yenidoğan bebek için örgü ile yapabileceğiniz o kadar fazla şey var ki… Battaniyesinden, elbisesine her şeyi yapıp harika bir takım oluşturabilirsiniz.

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Dilediğiniz renkleri kullanarak yapabileceğiniz örgü kıyafetler, farklı boyutlarla daha büyük çocuklara da yapılabilir.

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Harika örgü modeline bir de ek olarak inci boncuklar işleyerek hem daha süslü hem de daha dikkat çekici hale getirebilirsiniz. Sadece boncuklar ile sınırlı kalmayıp farklı motiflerde çiçek, kelebek gibi şeyleri de dikebilirsiniz.

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Aynı modelleri yetişkinler de kendi kıyafetlerinde kullanabilir. Hazırdan farksız harika kıyafetlere sahip olabilirsiniz.

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4 numaralı şiş ile örebileceğiniz takım için yumuşak bebek ipliği kullanmalısınız. İnce iplik sayesinde örgüler sanki hazır gibi ve düzgün olacak.

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Bebek battaniyesi için tam 5 yumak yün yeterli olacaktır. Uzunluğuna göre daha da artabilir. Orta bölümünü 4 numaralı şiş ile örebilirsiniz. Çerçeve kısmını ise tığ ile örmelisiniz.

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Örgü bittikten sonra dışarısındaki işlemeyi de dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. 10 cm ideal ölçüsüdür. Daha şık durması için yeterli olacaktır.

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Çerçevenin desenlerini ise dilerseniz farklı renklerde de yapabilirsiniz. Ancak aynı renkte yaparak daha güzel bir model oluşturabilirsiniz. Bu motifler büyük ve küçük çiçeklerle birlikte farklı uzunluktaki dal motifleri.

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Harika zincir işi bebek takımına herkes bayılacak....

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