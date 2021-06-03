Zeytinyağının faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? Zeytinyağının vücuda etkisi
Zeytin, zengin içeriğiyle sağlığımız için pek çok yarar sağlayan bir besin. Hastalıklara karşı koruyor, kilo kontrolüne destek oluyor... Kahvaltıların yanı sıra salatalarda ve ara öğünlerde de tüketiliyor. Peki ya zeytinyağının faydaları neler, nelere iyi gelir? İşte zeytinyağının vücuda etkisi...
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Zeytin, antioksidan, antiviral ve antimikrobial özelliklere sahip bir besin. Bu içeriğiyle bizi hastalıklara karşı koruyor. Her gün bir avuç zeytin tüketilmesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, zeytinin yararlarını şöyle sıraladı:
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- Tok tutuyor, kilo aldırmıyor: Doğru bilinen yanlış bilgilerden biri de zeytinin kilo aldırdığıdır. Sanılanın aksine kilo kontrolüne destek olan zeytin, yüksek posa ve faydalı yağlar içermesi sebebiyle tok kalmaya yardımcı olur. Büyüklüklerine göre değişmekle birlikte 5-6 zeytin, 1 değişim yağa denk gelir, yani ortalama 45 kcal enerji verir.
- Tatlı krizlerinin önüne geçiyor: Ara öğünlerde tüketildiğinde, kan şekerini dengelemeye ve tok kalmaya yardımcı olur. Böylece bir sonraki öğün farkında olmadan daha az besin tüketirsiniz ve tatlı krizleriniz azalır. Ara öğünlerde tuzsuz olması bakımından light ve fit zeytinleri tercih edebilirsiniz.
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- Hastalıklara karşı koruyor: Zeytin özellikle içeriğindeki oleuopein sayesinde antioksidan, antiviral ve antimikrobial özelliklere sahiptir. Bu özellikleri ile bizleri hastalıklara karşı korur. Zeytinin acımsı tadı da içeriğindeki bu faydalı maddeden kaynaklanır.
- Diğer öğünlerde de tüketilebilir: Zeytini kahvaltılarda yiyebileceğiniz gibi gün içinde salatalarınıza, yemeklerinize ve ara öğünlerinize de ekleyebilirsiniz. Her besinde olduğu gibi tüketim miktarına dikkat etmeyi unutmayın; zeytini yağ grubu olarak düşünüp zeytinyağı veya diğer yağlar yerine kullanmakta fayda var.
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Zeytinyağının faydaları nelerdir?
Kalbimizin dostu zeytinyağı, bizleri birçok rahatsızlıktan koruyor. Zeytinyağı, kalbimizin dostu olması açısından sağlığımız yönünden büyük önem kazanıyor. Diyetisyen Selma Önelge Gür, zeytinyağının faydalarıyla ilgili bilgiler verdi.
En yeni araştırmalar, tüketilen yağ türünün hücreler üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bunun anlamı tüketilen yağ türünün genel sağlığımız için öneminin büyük olmasıdır.
Bütün yağlar hücrelerde karmaşık bir seri biyo-kimyasal oluşumu harekete geçiriyor. Bunu sonucunda hücrelere pek çok mesaj gönderiliyor. Bu mesajlardan bazıları bağışıklık sistemini olumlu veya olumsuz etkilemekte; iltihaplara, kan pıhtılarına, damarların sıkışmasına, ağrılara ve kötü huylu tümörlerin gelişmesine neden olabiliyor. Buna karşın diğer bazı mesajlar ise kan pıhtılarını dağıtıyor ve ağrıları kesiyor. Zeytinyağı, kötü LDL kolesterolünün damarları tahrip etme gücünü azaltıyor.
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Bir araştırmada Akdeniz tipi diyetteki zeytinyağı, doymuş yağ asitlerinden zengin yağ ile değiştirildiğinde kan basıncında yükselme gözlenmiştir. Ayrıca hipertansiyonlu bireylerin yağlı diyetlerine zeytinyağı eklendiğinde kan basıncında düşme olmuştur. Sonuçta zeytinyağı kullanımı, düşük tuz alımı ve kilonun denetimi ile birlikte hipertansiyon riskini azaltıyor.
Kanserden korunmada ve yaşlanmayı geciktirmede zeytinyağının olumlu etkisinden söz etmemek mümkün değildir. Yaşam kalitemizi düşürmeden sağlıklı bir yaşam için toplam yağ ve doymuş yağ tüketimimizi azaltırken zeytinyağı miktarını tahıl, sebze ve meyvelerle birlikte yeterince artırmamız yararlıdır.
Zeytinyağı çocuk beslenmesinde de vazgeçilmezdir. Çünkü çocuk gelişiminde hayati önem taşıyan yağ asitlerini anne sütüne eşdeğerde içerir. Yine araştırmalar şeker hastalığında ve yüksek trigliserid ile mücadelede zeytinyağının etkili bir role sahip olduğunu gösteriyor.