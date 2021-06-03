Zeytinyağının faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? Zeytinyağının vücuda etkisi

Zeytinyağının faydaları nelerdir? Kalbimizin dostu zeytinyağı, bizleri birçok rahatsızlıktan koruyor. Zeytinyağı, kalbimizin dostu olması açısından sağlığımız yönünden büyük önem kazanıyor. Diyetisyen Selma Önelge Gür, zeytinyağının faydalarıyla ilgili bilgiler verdi.



En yeni araştırmalar, tüketilen yağ türünün hücreler üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bunun anlamı tüketilen yağ türünün genel sağlığımız için öneminin büyük olmasıdır.



Bütün yağlar hücrelerde karmaşık bir seri biyo-kimyasal oluşumu harekete geçiriyor. Bunu sonucunda hücrelere pek çok mesaj gönderiliyor. Bu mesajlardan bazıları bağışıklık sistemini olumlu veya olumsuz etkilemekte; iltihaplara, kan pıhtılarına, damarların sıkışmasına, ağrılara ve kötü huylu tümörlerin gelişmesine neden olabiliyor. Buna karşın diğer bazı mesajlar ise kan pıhtılarını dağıtıyor ve ağrıları kesiyor. Zeytinyağı, kötü LDL kolesterolünün damarları tahrip etme gücünü azaltıyor.