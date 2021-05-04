Zeytin yaprağı nelere iyi gelir, nasıl kullanır? Zeytin yaprağı çayının faydaları
Zeytin ve zeytinyağı içerdiği özel bileşenler sayesinde çeşitli sağlık araştırmasına konu olmuştur. Kalp ve damar sağlığını korur, kolesterol ile savaşır, sindirim sistemini korur, antikanserojendir, antioksidan etki gösterir. Peki zeytin yaprağı nelere iyi gelir, nasıl kullanır? İşte zeytin yaprağı çayının faydaları...
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Zeytin yaprağı da zeytin ve zeytinyağı gibi sağlık açısından oldukça faydalı. Zeytin yaprakları fonksiyonel değere sahip olan biyoaktif bileşenlerin doğal bir kaynağıdır. Akdeniz diyetinde yer alan zeytinyağı ve zeytin yaprağında bulunan fenol bileşenlerinin etkisiyle bu bölgede kalp damar hastalıklarının görülme sıklığı oldukça azdır. Diyetisyen Büşra Totan, zeytin yaprağının faydalarını anlattı, tüketimiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.
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Zeytin yaprağı nelere iyi gelir?
Oleuropein, flavon, flavanol, fenolik bileşikler içeren zeytin yaprağı ekstratı; siyah üzümden daha fazla biyoaktif bileşen içerir. Bu bileşenler sayesinde de antioksidan etki gösterir. Kansere karşı koruyucudur.
İçeriği tüm bitkisel bileşenler sinerjik etki yaparak vücudu toksinlere karşı korur. Zeytin yaprakları ile hazırlanan çay, hidrojen peroksit dediğimiz DNA’ya zarar veren bileşeni yok eder.
İçerdiği oleuropein, kalp sağlığını korumada etkilidir. Tansiyonu düşürür ve vücuttan ödemi uzaklaştırır. Erkekler üzerinde yapılan çalışmalarda, kalp hastalıklarına karşı koruyucu olabileceği gösterilmiştir.
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Ayrıca zeytin yaprağından elde edilen ekstraktın kalp damarlarındaki kanın akışını arttırdığı, kanın pıhtılaşmasını düzenlediği, kan dolaşımını rahatlattığı; bundan dolayı kalp rahatsızlıklarını ve kalp krizlerini önleyici etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır.
Aynı zamanda da kötü kolesterolü düşürerek kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde etkin olduğu hayvanlarda yapılan bazı çalışmalar ile gösterilmiştir.
Diyabet tedavisinde, zeytin yaprağı yıllardır geleneksel bir tedavi şekli olarak kullanılmıştır. Zeytin yaprağı ekstratı; kan şekerinin hızla yükselmesini engellemekte, tokluk kan şekerini düşürmektedir. Antidiyabetik bitkisel çaylarda da zeytin yaprağı kullanılmaktadır.
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Tüketirken bunlara dikkat
Zeytin yaprağı çayının toksik etkisi saptanmamıştır. Ancak gebe, emzikliler, 6 yaş altı çocuklar, diyabet, tansiyon ya da kan sulandırıcı ilaç kullananlar için uygun değildir.
Ayrıca zeytin yaprağı tüketimi için önerilen belli bir doz yoktur. Yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uyguladıktan sonra zeytin yaprağı çayı, bitki çayları arasında bir alternatif olarak düşünülebilir. Ancak zeytin yaprağı ekstraktı bilinçsizce kullanılmamalıdır.
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Zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir?
Zeytin yaprağının faydalarından bahseden Diyetisyen Gülçin Işık, zeytin yaprağı çayının yapılışını da anlattı.
Zeytin yaprağı çayı, bağışıklık sistemini desteklediği gibi zayıflamaya da yardımcı oluyor. Ayrıca yaraları iyileştirmesi, kabızlığı önlemesi ve idrar yaptırıcı özellikleri de faydalarından birkaçı...
Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?
Zeytin yaprağının tek başına veya kombine olarak çay karışımlarında kullanımı uygun olduğunu belirten Işık, zeytin yaprağı çayının nasıl yapıldığını şöyle anlattı: "78 gram yaprak 150 ml sıcak suyla demlenmek suretiyle hazırlanarak günde 3-4 kez içilir. Zeytin yaprağının ekstresi günde 580 mg’lık kapsül olarak kullanılabilir. İki aydan fazla kullanılması tavsiye edilmez."