Zeytin yaprağı nelere iyi gelir, nasıl kullanır? Zeytin yaprağı çayının faydaları

Zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağının faydalarından bahseden Diyetisyen Gülçin Işık, zeytin yaprağı çayının yapılışını da anlattı.



Zeytin yaprağı çayı, bağışıklık sistemini desteklediği gibi zayıflamaya da yardımcı oluyor. Ayrıca yaraları iyileştirmesi, kabızlığı önlemesi ve idrar yaptırıcı özellikleri de faydalarından birkaçı...



Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?



Zeytin yaprağının tek başına veya kombine olarak çay karışımlarında kullanımı uygun olduğunu belirten Işık, zeytin yaprağı çayının nasıl yapıldığını şöyle anlattı: "78 gram yaprak 150 ml sıcak suyla demlenmek suretiyle hazırlanarak günde 3-4 kez içilir. Zeytin yaprağının ekstresi günde 580 mg’lık kapsül olarak kullanılabilir. İki aydan fazla kullanılması tavsiye edilmez."