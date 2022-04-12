Zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı yapılışı ve kullanımı

Zeytin yaprağının antimikrobiyal etkisi yüksektir.



Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur.



Oleuropein, flavon, flavanol, fenolik bileşikler içeren zeytin yaprağı ekstratı; siyah üzümden daha fazla biyoaktif bileşen içerir. Bu bileşenler sayesinde de antioksidan etki gösterir.



Vücudu toksinlere karşı korur.



Zeytin yaprağında bulunan içerikler, cilt güzelliğini için de yararlıdır.



Zeytin yaprakları ile hazırlanan çayın vücuttaki antioksidan aktiviteyi artırarak, bağışıklık sistemini güçlendirdiği görülmüştür.