Zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı yapılışı ve kullanımı

Zeytin ve zeytinyağı, içeriğindeki özel bileşenlerle sağlık araştırmalarına konu olmuştur. Zeytin yaprakları, fonksiyonel değere sahip olan biyoaktif bileşenlerin doğal bir kaynağıdır. Peki zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir?
Zeytin yaprağının antimikrobiyal etkisi yüksektir.
Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur.
Oleuropein, flavon, flavanol, fenolik bileşikler içeren zeytin yaprağı ekstratı; siyah üzümden daha fazla biyoaktif bileşen içerir. Bu bileşenler sayesinde de antioksidan etki gösterir.
Vücudu toksinlere karşı korur.
Zeytin yaprağında bulunan içerikler, cilt güzelliğini için de yararlıdır.
Zeytin yaprakları ile hazırlanan çayın vücuttaki antioksidan aktiviteyi artırarak, bağışıklık sistemini güçlendirdiği görülmüştür.
Zetin yaprağı çayının bilinçsiz kullanımı sağlık sorunlarına neden olabilir. Kullanım öncesi mutlaka doktora danışılmalı.
Zeytin yaprağı çayını hamile ve emzirme döneminde olan kadınların içmesi sakıncalıdır.
Tansiyon ve şeker hastaları ile kan sulandırıcı kullananlar doktor onayı olmadan tüketmemeli.
Ameliyat sonrası ya da kronik ilaç kullanma durumunda tüketilmemeli.
Ciddi solunum yolu alerjik reaksiyonları geliştirmek mümkündür . Zeytin yaprağı özünü denemeden önce mutlaka doktorunuzla konuşun.
5-6 adet zeytin yaprağını kaynamış suda 5 dakika bekleterek hazırlanır. Dilerseniz içerisine 1 adet tarçın veya 1 dilim limon da ilave edilebilir.
Günde 3 defa içilebilir. Ancak iki aydan fazla kullanılması tavsiye edilmez.