Zerdeçal zayıflatır mı? İşte zerdeçalın faydaları

Zerdeçal zayıflatır mı? Uzmanlara göre obeziteden koruyan zerdeçal, serotonin kaynağı olduğu için mutluluk veriyor. Uzman Dr. Yegane Özcan, aşırı kilo problemi olan kişilerin gönül rahatlığıyla zerdeçalı tüketebileceğini söyleyerek, "Zerdeçalın içinde bulunan serotonin sayesinde zayıflarken mutlu olur ve depresyona girmezsiniz" dedi.



Özcan, Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre zerdeçalın obez hastalara iyi geldiği ve kilo vermeye yardımcı olduğunu belirterek, kilo vermede zerdeçalın etkilerinden bahsetti.



Aşırı kilo problemi olan kişiler zerdeçalı güvenle kullanabilir. Zerdeçalın içinde mutluluk hormonu ‘serotonin’ var. O yüzden zerdeçalla zayıflarken aynı zamanda mutlu olursunuz, depresyona da girmezsiniz.