Zerdeçal zayıflatır mı? İşte zerdeçalın faydaları

Zerdeçal, yemeklerde yaygın olarak tercih edilen bir baharat. Halk arasında Hint safranı olarak da bilinen zerdeçal, güçlü bir antioksidan kaynağı ve sağlık için yararlı. Peki zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal zayıflatır mı? İşte zerdeçalın vücuda etkileri...
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Zerdeçal, zencefil ile aynı aileden gelen bir bitkidir. Asya’nın güneyinde tropikal iklimlerde yetişir ve Hint safranı olarak da bilinir. Diyetisyen Neslihan Aktepe, zerdeçalın faydalarını anlattı.
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Zerdeçalın faydaları nelerdir?
Diyabet tedavisinin desteklenmesinde sıklıkla kullanılır. Yani obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde yardımcıdır.
Antioksidan ve antikanserojen özelliği vardır.
Katarakt oluşumunu önlemede yardımcı olur.
Kanın pıhtılaşmasını ve arterlerde plak oluşumunu engeller.
Kalp-damar ve dolaşım sistemi (Kardiyovasküler sistemi) korur.
Hücrelerin hasar görmesini engeller.
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Dejeneratif hastalıklara karşı beyni güçlendirme özelliği vardır.
Alerjilere iyi gelir. Astımı önlemede etkilidir.
Alzheimer ve depresyon tedavisinde destek sağlar.
Kemik ve diz ağrılarını hafifletir. Sinir sistemini korur.
Karaciğeri korur, toksinleri vücuttan atar. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
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Zerdeçal zayıflatır mı?
Uzmanlara göre obeziteden koruyan zerdeçal, serotonin kaynağı olduğu için mutluluk veriyor. Uzman Dr. Yegane Özcan, aşırı kilo problemi olan kişilerin gönül rahatlığıyla zerdeçalı tüketebileceğini söyleyerek, "Zerdeçalın içinde bulunan serotonin sayesinde zayıflarken mutlu olur ve depresyona girmezsiniz" dedi.
Özcan, Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre zerdeçalın obez hastalara iyi geldiği ve kilo vermeye yardımcı olduğunu belirterek, kilo vermede zerdeçalın etkilerinden bahsetti.
Aşırı kilo problemi olan kişiler zerdeçalı güvenle kullanabilir. Zerdeçalın içinde mutluluk hormonu ‘serotonin’ var. O yüzden zerdeçalla zayıflarken aynı zamanda mutlu olursunuz, depresyona da girmezsiniz.
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Tüketirken buna dikkat!
Önerilen miktarlarda kullanıldığında herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını ifade eden Diyetisyen Deniz Berksoy, zerdeçalın tüketimi konusunda şu uyarılarda bulundu;
Zerdeçalın safra arttırıcı etkisi nedeniyle safra taşı olan kişilerde, büyük taşların hareket ederek kanalı tıkaması söz konusu olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
Hamilelikte rahim hareketlerini artırabileceği için kullanılması önerilmemektedir.
Ayrıca, zerdeçal isteğe bağlı olarak yiyecekler, içecekler ve salataların içerisine eklenebilir, çay şeklinde de tüketilebilir.