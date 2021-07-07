Zencefil ve zencefil suyunun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Zencefil tüketiminde bunlara dikkat

Zencefil tüketiminde bunlara dikkat Her ne kadar zencefilin ciddi zararları ve yan etkileri olmasa da ölçüyü aşmamak önemli olduğunu ifade eden Demirkol, tüketimiyle ilgili olarak da şu önemli bilgileri verdi:



"Hamilelerin bile bulantıları önlemek amacıyla günde 1 fincanı aşmadan tüketebilecekleri bu leziz baharat, 2 yaşından küçük bebeklerde sindirim veya gaz sıkıntılarını çözmek amacıyla dahi olsa kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca bulantılara karşı zencefil çayı tüketmek isteyen hamileler, çaylarını farklı baharatlarla karıştırmadan tüketmelidirler. Sağlıklı bireyler günlük 4 gramdan fazla zencefil tüketmemeye ve günde 3-4 bardaktan fazla zencefil çayı tüketmemeye özen göstermelidir."