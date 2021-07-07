Zencefil ve zencefil suyunun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Zencefil tüketiminde bunlara dikkat
Zencefil, mutfakta çeşitli şekillerde kullanılabiliyor. Yemeklerden tatlılara pek çok tarife eklenerek ayrı bir lezzet katıyor. Ayrıca zencefil, sağlık açısından da oldukça yararlı. Peki zencefil ve zencefil suyunun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Zencefil tüketiminde bunlara dikkat
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Potasyum içeriği yüksek olan zencefil, yemeklere eklenmesinin yanı sıra çay olarak da tüketilebiliyor. Sinir sisteminin düzenli çalışmasında da etkin olmakla birlikte kalp kasının düzenli çalışmasında da etkili olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, zencefil ve zencefil suyunun faydalarını anlattı.
2
Zencefil ve zencefil suyunun faydaları nelerdir?
Sık sık mide ve barsak problemi yaşayanlardansanız zencefil ve zencefil suyu bu sıkıntınız için birebirdir.
Antiseptik özelliği bulunan zencefili, hazımsızlık, gaz, şişkinlik, ishal gibi sıkıntılarınızda tüketirseniz kısa zamanda sıkıntınız çözülebilir.
Potasyum içeriği yüksek olan zencefil, sinir sisteminin düzenli çalışmasında da etkin olmakla birlikte kalp kasının düzenli çalışmasında da etkilidir.
3
Bahsedilenin aksine zencefilin ve zencefil suyunun herhangi bir zayıflatıcı etkisi olmamakla birlikte iştah açıcıdır. Bu nedenle tüketim sıklığına dikkat edilmelidir.
İçerisindeki düşük miktarda da olsa kalsiyum ve fosfor bulunması nedeni ile kemik ve diş sağlığı için önemli bir besin kaynağıdır.
Ayrıca soğuk algınlığı gibi bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan zencefil, bağışıklık sisteminizin daha güçlü olmasını sağlayacaktır.
4
Zencefil tüketiminde bunlara dikkat
Her ne kadar zencefilin ciddi zararları ve yan etkileri olmasa da ölçüyü aşmamak önemli olduğunu ifade eden Demirkol, tüketimiyle ilgili olarak da şu önemli bilgileri verdi:
"Hamilelerin bile bulantıları önlemek amacıyla günde 1 fincanı aşmadan tüketebilecekleri bu leziz baharat, 2 yaşından küçük bebeklerde sindirim veya gaz sıkıntılarını çözmek amacıyla dahi olsa kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca bulantılara karşı zencefil çayı tüketmek isteyen hamileler, çaylarını farklı baharatlarla karıştırmadan tüketmelidirler. Sağlıklı bireyler günlük 4 gramdan fazla zencefil tüketmemeye ve günde 3-4 bardaktan fazla zencefil çayı tüketmemeye özen göstermelidir."