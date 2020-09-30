Sağlık Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ingimage, PxHere, Pixabay Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 19:10 | 30 Eylül 2020 - 19:10

Zehre dönüşmesin! Hem alırken hem de pişirirken dikkat

Besinler içerdikleri su, protein ve karbonhidrat miktarlarıyla bakterilere üremeleri için oldukça uygun ortam oluşturuyorlar. Besinlerde üreyen bakteriler de sağlığımızı ciddi boyutlarda tehdit eden besin kaynaklı zehirlenmelere yol açıyor. Üstelik bazı bakteriler besinin tadını, kokusunu ve görüntüsünü değiştirdikleri için anlaşılabilirken bazılarını fark etmek ise mümkün olmuyor.