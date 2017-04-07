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Nasil Yapilir
 

Zebra kek tarifi

Zebra kek tarifi

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1
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Cezbedici görüntüsü sizi yanıltmasın, bu keki yapmak göründüğü kadar zor değil! İşte aşama aşama zebra kek tarifi...

2Afrika zebra kek tarifi malzemeler:
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Afrika zebra kek tarifi malzemeler:



4 adet yumurta

15 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 su bardağı toz fındık

2 çorba kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

80 gr bitter çikolata

1 adet limonun rendesi

2,5 su bardağı un (aldığı kadar)

3Afrika zebra kek tarifi hazırlanışı:
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Afrika zebra kek tarifi hazırlanışı:

Yumurtaları karıştırma kabına kırıyoruz. Mikserle iyice köpürene kadar çırpıyoruz.

4
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Sıvı yağı ve sütü döküyoruz. Çırpma teliyle karıştırıyoruz. Toz fındığı, vanilyayı, kabartma tozunu döküyoruz ve çırpıyoruz. Kek karışımın yarısını ayrı bir karıştırma kabına döküyoruz.

5
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Bir kaba kakaoyu döküyoruz, çikolatayı benmari usulü eritiyoruz.Diğer karıştırma kabına limon rendesini katıyoruz.Çikolatalı karışıma 3 çorba kaşığı tepeleme un koyuyoruz.Beyaz karışıma da 4 çorba kaşığı tepeleme un koyuyoruz.

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Çikolata harcımızı koyulaştırdığı için biraz da ılık süt döküyoruz.İkisini de ayrı ayrı karıştırıyoruz. Yuvarlak kek kalıbını yağlıyoruz.

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Bir kepçe beyaz kek harcından, bir kepçe de kakaolu kek harcından döküyoruz.Her bir kepçeyi diğer rengin tam ortasına döküyoruz. Döktükçe halkalar yayılıyor.Harç bitene kadar devam ediyoruz.

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Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişiriyoruz sonra dereceyi 160'a düşürüyoruz ve 20 dakika daha pişiriyoruz.

Bu tarif Aynur AKDEMİR adlı okurumuza aittir.

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