Zayıflatan besinler nelerdir? İşte kilo verdiren ve tok tutan yiyecekler

Sütlü ya da sade kahve: Yoğun bir gün geçireceksiniz ama bir yerden yiyecek alacak vaktiniz olmayabilir veya etrafta istediğiniz gibi bir yer bulamayabilirsiniz. Böyle durumlarda kurtarıcı ve uzun süre sizi tok tutan bir içecek olan az yağlı sütten yapılmış sütlü kahve veya sade kahve tüketebilirsiniz. Günlük 2 fincan şekersiz kahve tüketebilirsiniz.



Badem: Yağlı tohumlar arasında en uzun süre tok tutan ise bademdir. Badem içerdiği yüksek lif ve sağlıklı yağlar sayesinde sizi uzun süre tok tutar. 1 porsiyon için 6-10 adet badem tüketmeniz yeterlidir. Hatta kahvenizin yanında tüketirseniz uzun süre tok hissedersiniz.