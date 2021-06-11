Zayıflatan besinler nelerdir? İşte kilo verdiren ve tok tutan yiyecekler
Zayıflama sürecinde pek çok kişi çeşitli yöntemlere başvuruyor. Uzun süre aç kalma durumu da diyeti olumsuz etkileyebiliyor. Önemli olan beslenme listesinde hem tok tutacak hem de iştah kontrolünü sağlayacak besinlere yer vermek... Peki zayıflatan besinler nelerdir? İşte kilo verdiren ve tok tutan yiyecekler...
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İştahı kesen ve kilo kontrolünü sağlayan besinler, porsiyonları küçültmeye de yardımcı olur. Bu şekilde zayıflamayı ve kilo vermeyi destekler. Diyetisyen Fatma Yiğitoğlu, bu besinleri sıraladı.
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Zayıflatan yiyecekler
Yoğurt: Diyetlerimizin başrol oyuncusu, yoğurttur. Yoğurt hem protein hem de karbonhidrat içerir. Bu yüzden yoğurt tek başına bir ana öğün niteliği taşır ve sizi uzun süre tok tutar. Her gün mutlaka 2 su bardağı yoğurt tüketin.
Yumurta: Özellikle gün içerisinde düşük kalorili beslenmek istiyorsanız, kahvaltıda mutlaka 2 tane yumurta tüketin. Yumurta içerdiği kaliteli protein sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır.
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Sütlü ya da sade kahve: Yoğun bir gün geçireceksiniz ama bir yerden yiyecek alacak vaktiniz olmayabilir veya etrafta istediğiniz gibi bir yer bulamayabilirsiniz. Böyle durumlarda kurtarıcı ve uzun süre sizi tok tutan bir içecek olan az yağlı sütten yapılmış sütlü kahve veya sade kahve tüketebilirsiniz. Günlük 2 fincan şekersiz kahve tüketebilirsiniz.
Badem: Yağlı tohumlar arasında en uzun süre tok tutan ise bademdir. Badem içerdiği yüksek lif ve sağlıklı yağlar sayesinde sizi uzun süre tok tutar. 1 porsiyon için 6-10 adet badem tüketmeniz yeterlidir. Hatta kahvenizin yanında tüketirseniz uzun süre tok hissedersiniz.
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Limonlu salata: Öğünlerde istediğiniz tokluğu sağlayamıyorsanız, yemekle birlikte veya öncesinde bol mevsim yeşilliği ile yapılmış limonlu salata tüketin. Sebzeler yüksek posa içeriği sayesinde midenizde doluluk sağlayarak tokluk sağlayacaktır.
Kurubaklagiller: Bağırsak sağlığı için en önemli besinlerden biri kuru baklagillerdir. Kuru baklagiller içerdiği yüksek lif sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar. Haftada 2-3 porsiyon kuru baklagilleri tüketmeniz hem uzun süre tokluk hem de barsak içerisinde toksik maddelerin atımını sağlayacaktır.
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Su: Su içmek tokluk sağlar. Susuz kaldığınızdaki belirtilerle, açlık belirtileri aynıdır. Ayrıca zayıflamanın altın kuralı su içmektir. Zayıflama sürecinde her gün düzenli su tüketimi kilo kaybını artırır.