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Zayıflama ilaçlarından daha etkili ve ucuz! Beslenme uzmanı hâlâ işe yarayan eski usul diyetleri açıkladı 1950'lerde ortaya çıktı, 1980'lerde zirve yaptı

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#Diyet#Eski Usül Diyetler#Hekstra
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 12:52

Yaz yaklaşıyor, çoğu insan kışın aldığı kiloları bir an önce vermek için kara kara düşünmeye başladı. Daily Mail’e konuşan Beslenme Uzmanı Kim Pearson, popüler zayıflama iğnelerinden daha ucuz ve hızlı sonuç veren eski usul diyeler hakkında bilgi verdi ve bu diyetleri nasıl güvenli bir şekilde uygulanacağını anlattı: