Zayıflama ilaçlarından daha etkili ve ucuz! Beslenme uzmanı hâlâ işe yarayan eski usul diyetleri açıkladı 1950'lerde ortaya çıktı, 1980'lerde zirve yaptı

GÜNDE 1000 KALORİLİK DIYET
Kalori sayma diyetleri 1960'larda oldukça popüler hale gelmiş ve vücut tükettiğinden daha fazla kalori yaktığı için kilo kaybına yol açıyordu.
İyi dengelendiği ve optimal miktarda protein sağlandığı takdirde, çalışmalar orta düzeyde kalori kısıtlamasının yaşlanmayı yavaşlatabileceğini, metabolik sağlığı optimize edebileceğini ve yaşa bağlı hastalıkları azaltabileceğini gösteriyor.
Bununla birlikte, birçok insan ihtiyaç duydukları beslenmeyi düşünmeden kalorilerden vazgeçiyor. Bu diyet planında sağlıklı miktarda yağ, protein ve lif içeriyor.
Not: Sadece su (2 litre) ve siyah/bitkisel çaylar ve sade kahve tüketiliyor.