Zayıflama ilaçlarından daha etkili ve ucuz! Beslenme uzmanı hâlâ işe yarayan eski usul diyetleri açıkladı 1950'lerde ortaya çıktı, 1980'lerde zirve yaptı

Kim Pearson, mantıklı bir diyet planından bahsederken haftada yaklaşık 1 kilo gibi sağlıklı bir oranda kilo vermek için günde üç öğün toplam 1200-1500 kalori almayı hedeflememiz gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Öğünlerinize ortalama 150 gr'lık 30-40 gr protein ekleyin. Sağlıklı yağlar ve bol miktarda lif açısından zengin sebzeyi de ekleyin ki bu öğünler haricinde atıştırmanıza gerek kalmasın!"

Beslenme Uzmanı Kim Pearson,annelerinizin ve büyükannelerinizin neslinde popüler olan diyetleri temel alan üç plan hazırladı ama "Bunlardan birini deneyebilirsiniz ama sadece bir hafta için!" diye uyarıyor.