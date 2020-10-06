Zayıf çocuklara sağlıklı kilo aldırmak için 9 öneri

Israrcı olmayın ama alternatif de yaratmayın Çocuğunuz yemek yemeyi reddettiğinde veya tabağını yarım bıraktığında ısrar etmeyin. Ancak ara öğünde de bir şey yedirmeyin. Alternatif olarak aç kalacak korkusuyla sevdiği bir yemeği hazırlamayın. O zaman çocuğunuz zamanla bir sonraki öğünü beklemesi gerektiğini öğrenebilir. Ayrıca çocuğunuz yemek istemediği zaman buna duygusal veya eylemsel olarak abartılı tepkiler göstermeyin. Davranışlarınızı kontrol altına alın. Çocuk bu nedenle sizin ilginizi çektiğini fark ederse, bu ilgiyi devam ettirmek için özellikle yemek yemekten kaçınabilir.