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“Zamanla boyu uzar” diye vakit kaybetmeyin! Kısa boyun tek nedeni ‘genler’ değil!

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#Boy Kısalığı#Çocuklarda Boy Kilo#Çocuklarda Boy
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 12:28

Çocuklarının boyunun yaşıtlarına göre normal olup olmadığı ebeveynlerin en çok merak ettiği konulardandır. Akranları ile yan yana getirip boylarını karşılaştıran, “Acaba boyu kısa mı olacak” diye düşünen pek çok anne baba var. Ancak çoğu ebeveyn ‘Nasıl olsa ergenlikte uzar’ düşüncesi ile zaman kaybedip tedavide gecikebiliyor.