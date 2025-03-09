“Zamanla boyu uzar” diye vakit kaybetmeyin! Kısa boyun tek nedeni ‘genler’ değil!

Boyunun ideal ölçülerde uzaması için 5 önemli öneri!
• Bebeklik döneminden itibaren çocuğunuzun boyunu düzenli aralıklarla ölçün ve gerektiğinde zaman kaybetmeden hekime başvurun.
• Yeterli ve dengeli beslenmesi büyük bir öneme sahip. Bu nedenle, aşağıdaki besinleri düzenli olarak tükettiğinden emin olun.
Hayvansal proteinler: Et, tavuk, balık, yumurta, süt, yoğurt, peynir
Bitkisel proteinler: Mercimek, nohut ve fasulye gibi kuru baklagiller, badem ceviz ile fındık gibi kuru yemişler
Karbonhidratlar: Tahıllar, bulgur, yulaf, tam buğday ekmeği
Mineral Kaynakları: Kalsiyum, süt, yoğurt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler