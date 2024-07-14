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Yüzyıllardır geleneksel bir şifa kaynağı olarak kullanılıyor | Kombucha çayı kilo vermeye de yardımcı oluyor

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#Kombucha Çayı#Kombucha Çayının Faydaları#Kombucha Zayıflatır Mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 12:44

Kombucha çayı, fermente edilmiş bir siyah veya yeşil çay türüdür. Yüzyıllardır geleneksel bir şifa kaynağı olarak kullanılan ve son yıllarda popülerliği artan Kkombucha çayının faydalarını Dyt. Gamze Çakaloğlu anlattı.