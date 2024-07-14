Yüzyıllardır geleneksel bir şifa kaynağı olarak kullanılıyor | Kombucha çayı kilo vermeye de yardımcı oluyor

Kombucha Çayı Tüketmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler:

* Kombucha çayı, herkes için güvenli değildir. Hamile veya emziren kadınlar, diyabet hastaları ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler kombucha çayı tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır.

* Kombucha çayı, bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Reçeteli ilaç kullanıyorsanız, kombucha çayı tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

* Kombucha çayı, evde yapıldığında kontamine olabilir. Ev yapımı kombucha çayı tüketmeyi düşünüyorsanız, güvenli ve hijyenik bir şekilde hazırlandığından emin olun.