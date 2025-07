HAYAT HİKÂYESİYLE DE İLHAM VERİYOR

1944 yılında Doreen ile evlenen Leslie Lemon, 1999’da eşini kaybetti. Üç çocukları oldu: Michael, Mary ve Richard. Ancak Mary, 10 yaşında hepatit nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu acıya rağmen hayatla bağını hiç koparmayan Lemon, neşesini ve sağduyusunu koruyarak tam bir asırdan uzun bir ömrü geride bıraktı.



