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Yüz ve boyuna 1 çay kaşığı şart! Güneş kremini sadece güneşli havalarda kullanmak yetmiyor

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#Güneş Kremi#Doğru Güneş Kremi#Güneş Kremi Seçimi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 13:09

Güneşin yaşamsal önem taşıyan işlevleri olsa da, ultraviyole ışınlarına fazla maruz kalmak ciltte yaşlanmaya ve lekelere, çok daha önemlisi cilt kanserine yol açabiliyor. Bu olumsuz etkilerden korunmak için cilt tipine uygun bir güneş koruyucu seçmek, ürünü doğru zaman aralıklarında ve doğru miktarda kullanmak büyük önem taşıyor.