MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Fotogaleri Haberleri Yasam Haberleri Nasil Yapilir Haberleri Yumurtayla yapabileceğiniz en leziz 35 tarif
GeriNasil Yapilir Yumurtayla yapabileceğiniz en leziz 35 tarif
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Nasil Yapilir

Yumurtayla yapabileceğiniz en leziz 35 tarif

Bu lezzetli ve farklı yumurtalı yemeklerle sofranıza renk katın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yumurta ile yapılan yemeklerin, tatlıların, atıştırmalıkların bir sınırı yok. Kimi ekmeğin içine koyuyor, kimi kızartıyor kimi de sebzelerle zenginleştiriyor. Kim nasıl yaparsa yapsın bulunduğu her tarife lezzet katıyor.

2
Abone Olgoogle-news

İşte yumurta ile yapacağınız birbirinden değişik yemek fikirleri.

Biz sadece bu enfes lezzetlerin fotolarını paylaşıyoruz. Gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış.

3İskoç yumurtası
Abone Olgoogle-news

İskoç yumurtası

4Yumurtaburger
Abone Olgoogle-news

Yumurtaburger

5Pastırmalı yumurta
Abone Olgoogle-news

Pastırmalı yumurta

6Yumurtalı pizza
Abone Olgoogle-news

Yumurtalı pizza

7Yumurtalı ekmek
Abone Olgoogle-news

Yumurtalı ekmek

8Simit göbeğinde yumurtalı sucuk
Abone Olgoogle-news

Simit göbeğinde yumurtalı sucuk

9Yumurtalı pastırma çanağı
Abone Olgoogle-news

Yumurtalı pastırma çanağı

10Yumurtalı köfte
Abone Olgoogle-news

Yumurtalı köfte

11Yumurta gemisi
Abone Olgoogle-news

Yumurta gemisi

12Ekmek üstü yumurta
Abone Olgoogle-news

Ekmek üstü yumurta

13Yumurta dolması
Abone Olgoogle-news

Yumurta dolması

14Yumurtalı dürüm
Abone Olgoogle-news

Yumurtalı dürüm

15Yumurtalı şakşuka
Abone Olgoogle-news

Yumurtalı şakşuka

16Yumurtalı ıspanak salatası
Abone Olgoogle-news

Yumurtalı ıspanak salatası

17Yumurtalı hamburger
Abone Olgoogle-news

Yumurtalı hamburger

18Şinitzel üzeri yumurta
Abone Olgoogle-news

Şinitzel üzeri yumurta

19Etli yumurta
Abone Olgoogle-news

Etli yumurta

20Yumurta dolması
Abone Olgoogle-news

Yumurta dolması

21Yumurta muffinleri
Abone Olgoogle-news

Yumurta muffinleri

22İtalyan omleti (Frittata)
Abone Olgoogle-news

İtalyan omleti (Frittata)

23Köri soslu yumurta
Abone Olgoogle-news

Köri soslu yumurta

24Avokadolu yumurta dilimleri
Abone Olgoogle-news

Avokadolu yumurta dilimleri

25Kapatma
Abone Olgoogle-news

Kapatma

26Patatesli omlet
Abone Olgoogle-news

Patatesli omlet

27Milföylü yumurta
Abone Olgoogle-news

Milföylü yumurta

28Patates hapsinde sucuklu yumurta
Abone Olgoogle-news

Patates hapsinde sucuklu yumurta

29Benedict usulü yumurta
Abone Olgoogle-news

Benedict usulü yumurta

30Pirinçli omlet
Abone Olgoogle-news

Pirinçli omlet

31Pizza omlet
Abone Olgoogle-news

Pizza omlet

32Ramen çorbası
Abone Olgoogle-news

Ramen çorbası

33Soğan halkasında yumurta
Abone Olgoogle-news

Soğan halkasında yumurta

34Yumurtalı kızarmış ekmek
Abone Olgoogle-news

Yumurtalı kızarmış ekmek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi