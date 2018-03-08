Yumurtayla yapabileceğiniz en leziz 35 tarif

Bu lezzetli ve farklı yumurtalı yemeklerle sofranıza renk katın!
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Yumurta ile yapılan yemeklerin, tatlıların, atıştırmalıkların bir sınırı yok. Kimi ekmeğin içine koyuyor, kimi kızartıyor kimi de sebzelerle zenginleştiriyor. Kim nasıl yaparsa yapsın bulunduğu her tarife lezzet katıyor.
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İşte yumurta ile yapacağınız birbirinden değişik yemek fikirleri.
Biz sadece bu enfes lezzetlerin fotolarını paylaşıyoruz. Gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış.