Yumurtasız çikolata soslu kek tarifi

Yumurta sevmeyen veya yumurtaya alerjisi olanlar için veya tam kek- pasta yaparken evde yumurta kalmadığını fark edip telaşlandığımız anlar için harika bir tarif... Malzemeler1 su bardağı şeker 2 su bardağı su Yarım su bardağı sıvı yağ 4 yemek kaşığı kakao 2 yemek kaşığı limon suyu 1 fiske tuz 1 paket vanilya 1,5 paket kabartma tozu 3 su bardağı un 1 çay bardağı damla çikolataÇikolata sosu için malzemeler1 paket çiğ krema ( 200 ml) 80 gram bitter çikolata 80 gram sütlü çikolata 1 tatlı kaşığı nişasta 1 yemek kaşığı tereyağıKarıştırma kabına, şeker,su ve sıvı yağı koyup mikser yardımıyla şeker eriyinceye kadar çırpın.Kakao,tuz ve limon suyunu ekleyip çırpmaya devam edin. Un,vanilya ve kabartma tozunu ilave edip çırpın. Damla çikolatayı da katıp kaşıkla karıştırın.Tabanına yağlı kağıt serilmiş kare borcam veya 28 cm lik kelepçeli kalıba kek harcını döküp kalıbın kenarlarını yağlayın. Eğer yuvarlak bir kalıp kullanacaksanız kek pişerken ortasının tepe gibi olmaması için ortaları yanlara doğru iterek tam orta kısmı hafifçe çukurlaştırın.Ilık 175 derecede keki pişirin. Kek pişerken çikolata sosunu hazırlayın. Bir tencereye, krema, nişasta ve çikolataları alıp,çikolata eriyinceye kadar karıştırın.Ateşten alıp tereyağını ekleyip karıştırın ve sosu ılınmaya bırakın.Kek pişip ılındıktan sonra kalıptan çıkarıp keki ters çevirerek servis tabağına alın.Ilınmış çikolata sosunu kekin üzerine dökün.Yarım saat dinlendirdikten sonra üzerini süsleyerek servis yapın.Bu tarif Mutfak ve Tatlar blog yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.