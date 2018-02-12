Yumurtasız çikolata soslu kek tarifi

Yumurtasız çikolata soslu kek Yumurta sevmeyen veya yumurtaya alerjisi olanlar için veya tam kek- pasta yaparken evde yumurta kalmadığını fark edip telaşlandığımız anlar için harika bir tarif...



Malzemeler



1 su bardağı şeker



2 su bardağı su



Yarım su bardağı sıvı yağ



4 yemek kaşığı kakao



2 yemek kaşığı limon suyu



1 fiske tuz



1 paket vanilya



1,5 paket kabartma tozu



3 su bardağı un



1 çay bardağı damla çikolata



Çikolata sosu için malzemeler



1 paket çiğ krema ( 200 ml)



80 gram bitter çikolata



80 gram sütlü çikolata



1 tatlı kaşığı nişasta



1 yemek kaşığı tereyağı