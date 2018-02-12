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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Yumurtasız çikolata soslu kek tarifi

Yumurta sevmeyen veya yumurtaya alerjisi olanlar için veya tam kek- pasta yaparken evde yumurta kalmadığını fark edip telaşlandığımız anlar için harika bir tarif...

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1Yumurtasız çikolata soslu kek
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Yumurtasız çikolata soslu kek

Yumurta sevmeyen veya yumurtaya alerjisi olanlar için veya tam kek- pasta yaparken evde yumurta kalmadığını fark edip telaşlandığımız anlar için harika bir tarif...

Malzemeler

1 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Yarım su bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı limon suyu

1 fiske tuz

1 paket vanilya

1,5 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

1 çay bardağı damla çikolata

Çikolata sosu için malzemeler

1 paket çiğ krema ( 200 ml)

80 gram bitter çikolata

80 gram sütlü çikolata

1 tatlı kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

2Hazırlanışı
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Hazırlanışı

Karıştırma kabına, şeker,su ve sıvı yağı koyup mikser yardımıyla şeker eriyinceye kadar çırpın.

3
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Kakao,tuz ve limon suyunu ekleyip çırpmaya devam edin.

4
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Un,vanilya ve kabartma tozunu ilave edip çırpın. Damla çikolatayı da katıp kaşıkla karıştırın.

5
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Tabanına yağlı kağıt serilmiş kare borcam veya 28 cm lik kelepçeli kalıba kek harcını döküp kalıbın kenarlarını yağlayın.

6
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Eğer yuvarlak bir kalıp kullanacaksanız kek pişerken ortasının tepe gibi olmaması için ortaları yanlara doğru iterek tam orta kısmı hafifçe çukurlaştırın.

7
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Ilık 175 derecede keki pişirin.

Kek pişerken çikolata sosunu hazırlayın.

Bir tencereye, krema, nişasta ve çikolataları alıp,çikolata eriyinceye kadar karıştırın.

8
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Ateşten alıp tereyağını ekleyip karıştırın ve sosu ılınmaya bırakın.

9
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Kek pişip ılındıktan sonra kalıptan çıkarıp keki ters çevirerek servis tabağına alın.

10
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Ilınmış çikolata sosunu kekin üzerine dökün.

Yarım saat dinlendirdikten sonra üzerini süsleyerek servis yapın.

Bu tarif Mutfak ve Tatlar blog yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.

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