Yumurta yüzünden hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi de hastanelik oldu!

‘BU BÜYÜK BOYUTLU BİR SALGIN’

Tıbbi Araştırma Konseyi'nden (MRC) Dr. Damien Tully ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bu büyük boyutlu bir salgın ancak doğrulanan vaka sayısı muhtemelen buzdağının sadece görünen kısmı. Birçok Salmonella enfeksiyonu nispeten kısa süreli mide-bağırsak rahatsızlıklarına neden olur ve insanlar test yaptırmadan iyileşebilir. Bu da bir salgınla ilişkili gerçek enfeksiyon sayısının, laboratuvar gözetimi yoluyla tespit edilen sayıdan çok daha yüksek olabileceği anlamına gelir."