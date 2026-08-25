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Yumurta yüzünden hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi de hastanelik oldu!

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#Sağlık#Salmonella#Salmonella Salgını
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 08:37

İthal yumurtalardan kaynaklandığı belirtilen büyük bir Salmonella salgınında bir kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi de hastalandı. Ulusal çapta acil durum uyarısı yayınlayan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), salgından etkilenen kişilerin kafe ve restoranlarda yemek yedikten sonra rahatsızlandığını değerlendiriyor.