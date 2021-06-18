Yumurta kabuğunun faydaları ve zararları nelerdir? İşte yumurta kabuğunun vücuda etkileri
Yumurta, yüzyıllardır insanlar tarafından besin kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bilindiği üzere yumurta anne sütüne en yakın proteindir ve tam protein olarak isimlendirilir. Yumurta sadece beyazı ve sarısıyla besleyici değil aynı zamanda kabukları ile de birçok besleyiciliğe sahiptir. Peki yumurta kabuğunun faydaları ve zararları nelerdir? İşte yumurta kabuğunun vücuda etkileri...
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Yumurta kabuğu tozu, kemik metabolizması üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan doğal bir kalsiyum ve stronsiyum, florin gibi elementlerin kaynağı olduğunu belirten Diyetisyen Hülya Çağatay, konuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.
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Yumurta kabuğunun faydaları
Bugüne kadar yapılan deneysel ve klinik çalışmalar, farelerde ve insanlarda raşitizmi engelleyen etkiler gösterdiğine dair yumurta kabuğu tozunun olumlu yönlerini ele almışlardır.
Yapılan bir çalışmada yumurtalıkları alınmış dişi sıçanlarda postmenopozal osteoporozun hayvan modellerinde kemik yoğunluğu üzerinde olumlu bir etki gözlenmiştir.
Menopoz sonrası kadınlarda ve senil osteoporozlu kadınlarda yapılan klinik çalışmalarda ise, yumurta kabuğu tozunun ağrıyı ve osteorezorpsiyonu azalttığını, hareketliliği ve kemik yoğunluğunu arttırdığını, kemik kaybını durdurduğunu göstermiştir.
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Yapılan çalışmalar sonucu literatürdeki en doğal, ucuz ve biyolojik olarak kullanılabilir kalsiyum kaynağı yumurta kabuğu tozudur.
Tek bir yumurta kabuğu bir yetişkinin günlük olarak ihtiyaç duyduğu kalsiyumun iki katını sağlar. Bu nedenle yarım bir yumurta kabuğu, yetişkin insanların günlük ihtiyaç duyduğu Ca miktarını sağlamaktadır.
Tabii ki her yumurtanın kalitesi bir olmadığı gibi kabuk kalitesi de farklılık gösterir. Yumurta kabuğu kalitesi tavuğun beslenmesi ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir.
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Yumurta kabuğunun zararları nelerdir ve nasıl tüketilmeli?
Tavuk yumurta kabuğunu Ca diyet takviyesi olarak kullanmanın en iyi yolu, dokuda küçük değişiklikler olduğu ve lezzette hiçbir değişiklik olmadığı için kek, ekmek, pizza veya makarnaya eklemek için toz haline getirmektir.
Ayrıca çorbaların ve kahvelerin içerisine eklenerek de tüketilebilir.
Fakat unutulmamalıdır ki yumurta; salmonella gibi gıda kaynaklı hastalıklara neden olan bakterilerin en sevdiği konaklardan birisidir. Bu nedenle yumurtanın kabuğunu toz haline getirmeden önce kabuğu iyice yıkanmalı, kaynayan su içine birkaç dakika atılmalı ve o şekilde kurutulup toz haline getirilmelidir. Bu işlem bir baharat değirmeni veya blender ile kolayca yapılabilir.
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Kabuklar çok iri kalırsa boğazı tahriş edip yemek borusuna zarar verebilir. Kabukları iyice öğütmek çok önemlidir.
Yüksek seviyelerde kalsiyumda artışa neden olduğundan, kalsiyum fazlalığına neden olabilir. Vücutta çok fazla kalsiyum bulunması; bulantı, kusma, halsizlik, düzensiz kalp atışı ve düşük tansiyon şeklinde etkiler yaratmaktadır ve böbrek taşı oluşumu meydana getirmektedir. Bu yüzden ilk olarak hekiminiz tarafından kalsiyum desteğine ihtiyacınız olup olmadığına bakılmalıdır. Çünkü vücudumuzda kalsiyum her zaman dengede kalmalıdır.
Eksikliği zararlı olduğu gibi fazlasının da zararlı olduğu unutulmamalıdır.