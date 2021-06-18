Yumurta kabuğunun faydaları ve zararları nelerdir? İşte yumurta kabuğunun vücuda etkileri

Yumurta kabuğunun zararları nelerdir ve nasıl tüketilmeli? Tavuk yumurta kabuğunu Ca diyet takviyesi olarak kullanmanın en iyi yolu, dokuda küçük değişiklikler olduğu ve lezzette hiçbir değişiklik olmadığı için kek, ekmek, pizza veya makarnaya eklemek için toz haline getirmektir.



Ayrıca çorbaların ve kahvelerin içerisine eklenerek de tüketilebilir.



Fakat unutulmamalıdır ki yumurta; salmonella gibi gıda kaynaklı hastalıklara neden olan bakterilerin en sevdiği konaklardan birisidir. Bu nedenle yumurtanın kabuğunu toz haline getirmeden önce kabuğu iyice yıkanmalı, kaynayan su içine birkaç dakika atılmalı ve o şekilde kurutulup toz haline getirilmelidir. Bu işlem bir baharat değirmeni veya blender ile kolayca yapılabilir.