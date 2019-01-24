Yumurta ile hazırlanacak muhteşem lezzetler

Hem kahvaltılarda hem de diğer öğünlerde tüketilebilen besin değeri oldukça yüksek olan yumurta ile birbirinden leziz yemekler yapabilirsiniz. Görseller: Pexels,Pixabay, AlamyHem pratik hem de çok lezzetli olması nedeniyle sadece kahvaltı değil tüm öğünlerde tüketilebilen yumurta ile özellikle çocuklarınız için farklı menüler oluşturabilirsiniz.Birbirinden lezzetli ve pratik yumurtalı yemeklerin fotoğraflarını size ilham versin diye bir araya getirdik. Artık bundan gerisi sizin yaratıcılığınıza ve damak zevkinize kalmış.Yumurtalı patates kekSimit göbeğinde sucuklu omletYumurtalı lazanyaFırınlanmış patates üstünde yumurtaTost üstünde kırmızı ve yeşil biberli omletSucuklu yumurtaKızarmış poşe yumurtaYumurtalı omlet muffiniMenemenTereyağda yumurtaTost üstünde jambonlu kaşarlı yumurtaYumurtalı şekerli omletFüme somon ve yumurtalı tostHaşlanmış yumurtalı makarnaAvokadolu yaban mersinli yumurtaYumurtalı pilavYumurtalı mantarlı omletAvokadolu yumurtalı tostYumurtalı hamburgerHumus ve kızarmış karahindiba üzerinde yumurtalı tostOmletSiyah havyarlı haşlanmış yumurtaTost ekmeğiyle kızarmış yumurtaHaşlanmış poşe yumurta