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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Yumurta ile hazırlanacak muhteşem lezzetler

Hem kahvaltılarda hem de diğer öğünlerde tüketilebilen besin değeri oldukça yüksek olan yumurta ile birbirinden leziz yemekler yapabilirsiniz.

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Hem kahvaltılarda hem de diğer öğünlerde tüketilebilen besin değeri oldukça yüksek olan yumurta ile birbirinden leziz yemekler yapabilirsiniz.

Görseller: Pexels,Pixabay, Alamy

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Hem pratik hem de çok lezzetli olması nedeniyle sadece kahvaltı değil tüm öğünlerde tüketilebilen yumurta ile özellikle çocuklarınız için farklı menüler oluşturabilirsiniz.

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Birbirinden lezzetli ve pratik yumurtalı yemeklerin fotoğraflarını size ilham versin diye bir araya getirdik. Artık bundan gerisi sizin yaratıcılığınıza ve damak zevkinize kalmış.

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Yumurtalı patates kek

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Simit göbeğinde sucuklu omlet

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Yumurtalı lazanya

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Fırınlanmış patates üstünde yumurta

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Tost üstünde kırmızı ve yeşil biberli omlet

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Sucuklu yumurta

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Kızarmış poşe yumurta

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Yumurtalı omlet muffini

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Menemen

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Tereyağda yumurta

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Tost üstünde jambonlu kaşarlı yumurta

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Yumurtalı şekerli omlet

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Füme somon ve yumurtalı tost

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Haşlanmış yumurtalı makarna

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Avokadolu yaban mersinli yumurta

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Yumurtalı pilav

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Yumurtalı mantarlı omlet

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Avokadolu yumurtalı tost

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Yumurtalı hamburger

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Humus ve kızarmış karahindiba üzerinde yumurtalı tost

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Omlet

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Siyah havyarlı haşlanmış yumurta

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Tost ekmeğiyle kızarmış yumurta

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Haşlanmış poşe yumurta

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