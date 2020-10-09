Yumurta dondurma nedir? İşte yumurta dondurma işlemi hakkında detaylar
Yumurta dondurma işlemi, ileride anne olmayı düşünen fakat şu an doğum yapmak istemeyen kadınların başvurabileceği bir yöntemdir. Uzmanlara göre doğurganlık sorunu olmayan genç ve zinde kadınlar için yumurta dondurma başarısı çok daha büyüktür. Yumurtalar erken yaşta depolanırsa, ileride bebek sahibi olma şansı artabilir. Peki, yumurta dondurma nedir? İşte yumurta dondurma işlemi hakkında detaylar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yumurta dondurma tıbbi gereklilik durumunda, yumurtaların daha sonra kullanılmak üzere dondurulması işlemidir. Bu sayede henüz partneri olmayan ve yumurtalık kapasitesi ve yumurta kalitesi azalarak ilerde gebelik şansı düşecek olan kadınlarda, yumurta hücreleri saklanmakta ve doğurganlıkları korunabilmekte.
2
Abone Ol
Yumurta dondurma işlemi nasıl uygulanır?
Ön değerlendirmeyi takiben, adetin 2. veya 3. günü hastaya yumurtalıkları uyaracak hormon ilaçları verilir ve yumurtalıkların normalden daha fazla yumurta üretmesi sağlanır. Ultrasonografi ve hormon düzeyi takibi ile istenilen cevap elde edildiğinde, vajinal yoldan yapılan ultrasonografi eşliğinde özel bir iğne yardımıyla yumurtalar toplanır. Toplanan yumurtalar özel kimyasal solusyonlarda bir süre bekletildikten sonra vitrifikasyon yöntemi ile dondurularak -196 derecede sıvı azot içeren tanklarda bekletilir.
Gebelik istendiğinde dondurulmuş yumurtalar çözülerek erkekten elde edilen spermler ile döllenerek (mikroenjeksiyon yöntemi ile) oluşan embriyolar kadının rahmine transfer edilerek gebelik elde edilir.
3
Abone Ol
Yumurta dondurma işlemi kimlere uygulanır?
2014 yılında yayınlanan yönetmelik (30.09.2014 Resmi Gazete sayi: 29135) ile şu durumlarda yumurta dondurma işleminin uygulanması yasal olarak mümkün hale gelmiştir.
1.Kemoterapi ve radyoterapi gibi yumurtalık hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde2.Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (yumurtalıkların alınması gibi operasyonlar ) öncesinde
3.Düşük yumurtalık rezervi olan henüz doğurmamış kadınlarda
4
Abone Ol
Dondurulmuş yumurtalar ne kadar bekletilebilir?
Tıbbi açıdan belli bir bekleme süresi yoktur. Saklama süresinin bir yılı aşması halinde, her yıl yumurtaların saklanması için hastanın mutlaka başvuruda bulunarak taleplerinin devam ettiğini ifade eden imzalı dilekçe vermesi gereklidir.
Hastanın talebi halinde ya da belirlenen süre son bulduğunda hastanın saklanma süresinin uzatılmasını istediğine dair dilekçe vermemesi durumunda saklanan yumurtalar müdürlük bünyesinde kurulacak komisyon tarafından tutanak altına alınarak imha edilir. Dondurulmuş yumurtalar, merkezlerde en fazla beş yıl süreyle saklanır. Beş yıldan fazla saklanması Bakanlığın iznine tabidir.
5
Abone Ol
Şansı artırmak için 20'li yaşların başında dondurulmalı
Kadınlar şanslarını artırmak için, yirmili yaşlarının başında yumurtalarını dondurmalı. Doğurganlık sorunu olmayan genç ve zinde kadınlar için yumurta dondurma başarısı çok daha büyüktür. Yumurtalar erken yaşta depolanırsa, ileride bebek sahibi olma şansı artabilir.
Teknolojinin hızına rağmen, ileri yaşlarda dondurulan yumurtaların yüzde 85’i çözüldüğünde canlı olmayabilir. İleri yaşlarda dondurulmuş oositten gebelik elde etme oranı yüzde 8.2’ye kadar düşmektedir. Ve yaşa bağlı olarak gebelik elde etmek için gereken oosit sayısı 30 adete kadar çıkabilmektedir.