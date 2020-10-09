Yumurta dondurma nedir? İşte yumurta dondurma işlemi hakkında detaylar

Dondurulmuş yumurtalar ne kadar bekletilebilir? Tıbbi açıdan belli bir bekleme süresi yoktur. Saklama süresinin bir yılı aşması halinde, her yıl yumurtaların saklanması için hastanın mutlaka başvuruda bulunarak taleplerinin devam ettiğini ifade eden imzalı dilekçe vermesi gereklidir.



Hastanın talebi halinde ya da belirlenen süre son bulduğunda hastanın saklanma süresinin uzatılmasını istediğine dair dilekçe vermemesi durumunda saklanan yumurtalar müdürlük bünyesinde kurulacak komisyon tarafından tutanak altına alınarak imha edilir. Dondurulmuş yumurtalar, merkezlerde en fazla beş yıl süreyle saklanır. Beş yıldan fazla saklanması Bakanlığın iznine tabidir.