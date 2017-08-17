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Nasil Yapilir

Yulaflı muzlu kefir tarifi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş, yulaflı muzlu kefir tarifi verdi.

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Zengin içeriğinden ve bağışıklıktan hücre yenilenmesine dek önemli faydalarından dolayı kefire beslenmemizde mutlaka yer vermemiz gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş, yulaflı muzlu kefir tarifi verdi.

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Malzemeler:

-1 su bardağı kefir

-3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

-1 küçük boy muz

-1 tatlı kaşığı tarçın

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Yapılışı:

Kefir ve yulaf ezmesini bir kasede karıştırın. Minik minik doğranmış muzları da ekleyin, üzerine toz tarçın serpin.

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Tercihe göre 7-8 adet çiğ badem de ilave edebilirsiniz.

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