Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş, yulaflı muzlu kefir tarifi verdi.
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Zengin içeriğinden ve bağışıklıktan hücre yenilenmesine dek önemli faydalarından dolayı kefire beslenmemizde mutlaka yer vermemiz gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş, yulaflı muzlu kefir tarifi verdi.
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Malzemeler:
-1 su bardağı kefir
-3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
-1 küçük boy muz
-1 tatlı kaşığı tarçın
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Yapılışı:
Kefir ve yulaf ezmesini bir kasede karıştırın. Minik minik doğranmış muzları da ekleyin, üzerine toz tarçın serpin.
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Tercihe göre 7-8 adet çiğ badem de ilave edebilirsiniz.