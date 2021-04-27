Yüksek tansiyona ne iyi gelir? İşte tansiyonu düşüren besinler
Damar içindeki kanın damar duvarına yaptığı yüksek basınca yüksek tansiyon (hipertansiyon) denir. Stres, kaygı gibi psikolojik nedenler dışında birtakım hastalıklar da bu duruma neden olabilir. Peki yüksek tansiyona ne iyi gelir? İşte tansiyonu düşüren besinler...
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Yüksek tansiyon, büyük ve küçük tansiyonun normalden fazla olması ve kan dolaşımı için gerekli basıncın normalden fazla olması durumudur. Uzun süre kendini belli etmeyen bu durum ciddi rahatsızlıkları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle tansiyonun dengede olması büyük önem taşımaktadır. Peki yüksek tansiyonu olan bireyler hangi besinleri tüketmeli? Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Tığlı Çınar, tansiyonu dengeleyen besinleri sıraladı.
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Tansiyonu düşüren besinler
Ispanak: Posadan zengin bu harika besin aynı zamanda kalp sağlığını koruyucu ve kan basıncını düzenleyen potasyum, folat ve magnezyum kaynağıdır.
Yağsız süt: Kalp dostu yağsız süt, size aynı zamanda kan basıncınızı %3-10 oranında düşürmeye yarayacak kalsiyum ve D vitamini de sağlar.
Muz: Potasyum denilince akla gelen diğer bir besin tabii ki muz tansiyonunuzu dengelemek adına ara öğünde tercih edebilirsiniz.
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Fasulye: Hangi türü olursa olsun fasulye, yüksek magnezyum ve lif içeriğiyle kan basıncını düzenlemeye yardımcı oluyor.
Ay çekirdeği: Kan basıncını düşüren magnezyumdan zengin ay çekirdeğini tüketirken tuzsuz olmasına dikkat edin.
Patates: Kalp sağlığı için önemli iki temel mineral potasyum ve magnezyum zengini patates tansiyonunuzu dengelemede bire bir.
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Bitter çikolata: Yapılan son çalışmalara göre günde 30 gr bitter çikolata tüketimi, kan basıncını düşürmeye yardımcı.
Soya fasulyesi: Potasyum ve magnezyumdan zengin diğer bir besin soya fasulyesidir ama yine tuzsuz tüketmeye dikkat edin, özellikle de haşladığınızda.
Kavun ve karpuz: Son çalışmalara göre özellikle kantalup kavununun 1/4'ü günlük potasyum ihtiyacımızın yüzde 20'sini tek başına sağlıyor.