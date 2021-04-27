Yüksek tansiyona ne iyi gelir? İşte tansiyonu düşüren besinler

Yüksek tansiyon, büyük ve küçük tansiyonun normalden fazla olması ve kan dolaşımı için gerekli basıncın normalden fazla olması durumudur. Uzun süre kendini belli etmeyen bu durum ciddi rahatsızlıkları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle tansiyonun dengede olması büyük önem taşımaktadır. Peki yüksek tansiyonu olan bireyler hangi besinleri tüketmeli? Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Tığlı Çınar, tansiyonu dengeleyen besinleri sıraladı.