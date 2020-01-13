Yorgunluğunuzun sorumlusu B12 eksikliği olabilir

Gerçekten de B12 vitamini eksikliği insan yaşamında başta sinir sistemi olmak üzere, hafıza, konsantrasyon, kaygı, stres, vücut ağrıları, ağrıyı olduğundan fazla algılama hissi, bunama ve metabolik hızın yavaşlaması gibi pek çok önemli rahatsızlığa neden olur.