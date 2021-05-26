Yorgunluğa ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte yorgunlukla savaşan besinler

Yorgunluğa ne iyi gelir?
Yorgunluğa karşı C vitamini yüksek olan meyveler (kuşburnu, karpuz, mandalina, kivi, portakal, elma, kayısı, üzüm, avokado, muz) tüketilmelidir.
C, E ve B2 vitamini ile demir ve potasyum minerali açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler ve özellikle bu sebzelerin koyu renkli olanları (ıspanak, roka, pazı, nane, tere). Aynı zamanda lahana, kereviz, bezelye, havuç, patates, turp, mantar, soğan, kırmızı pancar, sarımsak, sivribiber, brokoli, karnabahar, brüksel lahanasıdır.
Niasin ve B2 vitamini, demir, krom, selenyum ve iyot minerali içerdiği için haftada 2-3 kere balık tüketilmelidir.