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GeriSağlık Yorgunluğa ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte yorgunlukla savaşan besinler
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Sağlık
Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 - 14:32 | 

Yorgunluğa ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte yorgunlukla savaşan besinler

Zaman zaman oluşan yorgunluk durumu çoğu kişinin ortak şikayet. Kişi bu durum nedeniyle günlük aktivitelerine başlamak için kendinde yeterli enerjiyi bulamaz ve rutin aktivitelerinin bitiminde tükenmişlik hissinin gelişir. Peki yorgunluğa ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte yorgunlukla savaşan besinler...

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1

Yorgunluk, kişinin algılaması ile ilgili bir yakınma olabildiği gibi kişisel farklılıklar da gösterir. Ancak yorgunluğun en önemli nedenleri arasında yanlış beslenme ve vitamin yetersizlikleri de yer alabilir. Diyetisyen Hatice Baygut, yorgunluğa iyi gelen besinleri sıraladı.

2Yorgunluğa ne iyi gelir

Yorgunluğa ne iyi gelir?

Yorgunluğa karşı C vitamini yüksek olan meyveler (kuşburnu, karpuz, mandalina, kivi, portakal, elma, kayısı, üzüm, avokado, muz) tüketilmelidir.

C, E ve B2 vitamini ile demir ve potasyum minerali açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler ve özellikle bu sebzelerin koyu renkli olanları (ıspanak, roka, pazı, nane, tere). Aynı zamanda lahana, kereviz, bezelye, havuç, patates, turp, mantar, soğan, kırmızı pancar, sarımsak, sivribiber, brokoli, karnabahar, brüksel lahanasıdır.

Niasin ve B2 vitamini, demir, krom, selenyum ve iyot minerali içerdiği için haftada 2-3 kere balık tüketilmelidir.

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Niasin ve E vitamini, demir ve potasyum minerali içeren fındık, yer fıstığı, badem ve ceviz gibi yağlı tohumların tüketim sıklığına önem verilmeli, günde bir avuç kadar yenmelidir.

İçermiş olduğu doymamış yağ asitleri sayesinde yumurta çok besleyici bir besindir. Ayrıca Niasin, E ve B2 vitamini ile demir, krom ve iyot minerallerinden zengin olan yumurta, anne sütü kalitesinde protein içerir ve “örnek protein” olarak tanımlanır. Yüksek kolesterol, tansiyon, karaciğer yağlanması gibi sağlık problemleri varsa; farklı günlerde olmak koşulu ile haftada 2 kere tüketilebilir. Kişi seviyorsa ve sağlık problemi bulunmuyorsa her gün bir adet tüketilebilir.

Niasin, B1 ve B2 vitamini ile demir ve potasyum içeriğinden ötürü kuru baklagiller yorgunluğa birebirdir. Aynı zamanda içerdiği diyet lifi (posa) sayesinde kan şekerini kontrol altında tutarak vücut direncinin sürekliliğini sağlar. Bu nedenle haftada 2-3 kere kuru fasulye, nohut, mercimek, kuru barbunya, kuru bakla, kuru börülce, soya fasulyesi gibi baklagil tüketilmelidir.

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E, B1 ve B2 vitamini ile potasyum, krom, iyot ve az da olsa demir minerali açısından zengin olan kepekli tahıl ürünlerinin (esmer ekmek, bulgur, kepekli pirinç, makarna, erişte ve un) tercih edilmesi; işlenmiş olan tahıllardan uzak durulması yorgunluğu önlemek adına büyük önem taşır.

Niasin ve B2 vitamini ile demir, potasyum, krom ve iyot minerali içeren süt, yoğurt ve peynirin yarım yağlı tercih edilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Düzenli olarak yapılan egzersizler de vücudu canlandırmaya yardımcı olur.

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Kafein içeren içecekler de makul ölçülerde tüketilmelidir. Kafein, sinir sistemini uyarır ve uykuya dalmayı etkileyerek semptomları şiddetlendirir.

Ayrıca, asitli içecekler, hazır besinler, sakatatlar, çok yağlı ve şekerli besinler yorgunluk verir.

Alkolü azaltmak da yorgunluktan kurtulmada en önemli etkenlerden birisidir çünkü alkol, bağışıklık sistemini zayıflatır ve yorgunluğa sebep olur.

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