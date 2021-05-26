Yorgunluğa ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte yorgunlukla savaşan besinler

Niasin ve E vitamini, demir ve potasyum minerali içeren fındık, yer fıstığı, badem ve ceviz gibi yağlı tohumların tüketim sıklığına önem verilmeli, günde bir avuç kadar yenmelidir.



İçermiş olduğu doymamış yağ asitleri sayesinde yumurta çok besleyici bir besindir. Ayrıca Niasin, E ve B2 vitamini ile demir, krom ve iyot minerallerinden zengin olan yumurta, anne sütü kalitesinde protein içerir ve “örnek protein” olarak tanımlanır. Yüksek kolesterol, tansiyon, karaciğer yağlanması gibi sağlık problemleri varsa; farklı günlerde olmak koşulu ile haftada 2 kere tüketilebilir. Kişi seviyorsa ve sağlık problemi bulunmuyorsa her gün bir adet tüketilebilir.



Niasin, B1 ve B2 vitamini ile demir ve potasyum içeriğinden ötürü kuru baklagiller yorgunluğa birebirdir. Aynı zamanda içerdiği diyet lifi (posa) sayesinde kan şekerini kontrol altında tutarak vücut direncinin sürekliliğini sağlar. Bu nedenle haftada 2-3 kere kuru fasulye, nohut, mercimek, kuru barbunya, kuru bakla, kuru börülce, soya fasulyesi gibi baklagil tüketilmelidir.