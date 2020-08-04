Yolculuk sırasında bel ve boyun ağrısı yaşamamak için neler yapılmalı?

Seyahat sıklığı ve süresi arttıkça, seyahatin omurga sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri artar. Önceden bel ve boyun problemi varsa bu artış çok daha belirgindir. Her seyahat, omurga için farklı zorluklara sebep olur, omurgadaki yükü hareket ve bazı egzersizlerle azaltmak veya dağıtmak en azından dengelemek daha sağlıklı seyahat etmenize katkıda bulunur.