Yoğurdun faydaları nelerdir? Yoğurt neye iyi gelir? İşte yoğurdun sağlığa etkileri

Yoğurt, laktaz enzimi olmayan yetişkinlere bu etkinliği sağlar ve ayrıca antibiyotik maddeler sağlayabilir.



Kandaki immünoglobülin oranını artırır, kolondaki toksinleri azaltır.



Süte kıyasla yoğurt, süt kaynaklı bulaşmaların sıklığını azaltabilir. Bu nedenle daha fazla biyolojik etkinlik sağlayarak ve büyümeyi engelleyen bulaşıcı sindirim hastalıklarını engeller, çocukların büyümesine olumlu katkıda bulunabilir.