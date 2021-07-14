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Sağlık
Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 - 12:09 | 

Yoğurdun faydaları nelerdir? Yoğurt neye iyi gelir? İşte yoğurdun sağlığa etkileri

Yoğurt, çocukluktan itibaren vücut gelişimi ve sağlığı için gerekli bir besin. Kalsiyum kaynağı olmasının yanı sıra protein ve yararlı bakteriler yönünden de zengindir. Peki yoğurdun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İşte yoğurdun sağlığa etkileri...

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1

Düzenli yoğurt tüketimi bağışıklık güçlenmesine yardımcı olur, bağırsak sağlığını da korur. Ayrıca yap yakımının hızlanmasını da sağlar. Diyetisyen Funda Tuzgöl, yoğurdun faydaları anlattı, süzme ve sulu yoğurtla ilgili önemli bilgiler de verdi.

2Yoğurdun faydaları nelerdir

Yoğurdun faydaları nelerdir?

Yoğurttaki kolesterol oranı düşüktür. Yoğurt tüketimi kandaki kolesterol oranın düşmesini sağlayabilir.

Kontamine sütlerin neden olduğu enfeksiyonlardan, ishal sonrası sindirim sorunlarından ve sütü tüketememe nedenli kaynaklanan kalsiyum yetersizliğinden korur.

3

Yoğurt, laktaz enzimi olmayan yetişkinlere bu etkinliği sağlar ve ayrıca antibiyotik maddeler sağlayabilir.

Kandaki immünoglobülin oranını artırır, kolondaki toksinleri azaltır.

Süte kıyasla yoğurt, süt kaynaklı bulaşmaların sıklığını azaltabilir. Bu nedenle daha fazla biyolojik etkinlik sağlayarak ve büyümeyi engelleyen bulaşıcı sindirim hastalıklarını engeller, çocukların büyümesine olumlu katkıda bulunabilir.

4

Yoğurdun sulu açık yeşil sıvı kısmında, daha çok B grubu vitaminler bulunmaktadır.

Yoğurdun suyunun süzdürülmesi ile elde edilen süzme yoğurt , grama düşen yarar olarak kıyaslandığında yukarıda sıralanan yararların hepsine oran olarak daha da fazlaca sahiptir.

5

Ancak B vitaminleri yönünden kıyaslandığında süzme yoğurt normal yoğurttan daha az B grubu vitamin içerir.

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