Yoga zayıflatır mı? İşte yoganın kilo vermeye etkisi
Yoga, bedeni ve zihni çalıştıran bir egzersiz. Aynı zamanda nefes almaya bağlı dinamik hareketleri de içerir. Yoga; fiziksel olarak esneklik, güç, denge ve dayanıklılığın gelişmesine yardımcı oluyor. Peki yoganın zayıflamada herhangi bir etkisi var mı? Yoga zayıflatır mı? İşte konuyla ilgili merak edilenler...
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Yoga, kasları güçlendirir ama yağ eritme gibi hedefi yoktur. Peki yoganın kilo verme sürecinde nasıl bir etkisi olabilir? Gelin detayları birlikte inceleyelim.
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Yoganın vücuda faydaları
Uykudan önce yapılan hafif bir yoga pratiği, uykusuzluğa iyi gelebilir. Yaşam tarzınızda ufak bir değişiklikle uyku problemine çözüm bulabilirsiniz. Vücudunuzun ve zihninizin sakinleştirmenize yardımcı olur.
Yoga ile sırt ağrısını da hafifletebilirsiniz. Çünkü esnekliği ve kas gücünü de artırıyor. Mevcut bir bel probleminiz veya başka bir tıbbi rahatsızlığınız varsa, yogaya başlamadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var.
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Ayrıca yoga, denge kurmaya yardımcı olur.
Karın ve kalça kaslarını çalıştırır.
Dik durmaya da yardımcı olur.
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Yoga zayıflatır mı?
Yoga, karın kaslarını güçlendirerek bel çevresinde yağların erimesi yardımcı olabilir. Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato da konuyla ilgili yapılan bir çalışmayı anlattı ve yoganın zayıflamaya etkisinden bahsetti.
2005 Yılında, kendisi de doktor olan bir Yogi; Alan Kristal ve ekibi, ABD/Seattle’daki Fred Hutchinson Cancer Research Center” da kapsamlı bir çalışmayı tamamladılar. Yoga yapan ve yapmayan 15.500 yetişkin kadın ile erkeği, on yıl süre ile izlediler. Onları belirli aralıklarla tartıya çıkarıp ağırlıklarını kaydettiler. Dosyalar kabardıkça, kabardı. Dile kolay, 10 yıl ve 15.500 denek! Sonuçlar ilginçti; Yoga yapanlar, en kritik yaşlarda, menopoz döneminde bile kilo almıyorlardı.
4-5 yıl boyunca, haftada en az bir kere yoga yapan grup, kilo almak bir yana, rejim yapmadıkları halde, az da olsa kilo vermişlerdi. Yoga yapmayanlar ise 10 yıl içinde az veya çok muhakkak kilo almışlardı.