Yoga zayıflatır mı? İşte yoganın kilo vermeye etkisi

Yoga zayıflatır mı? Yoga, karın kaslarını güçlendirerek bel çevresinde yağların erimesi yardımcı olabilir. Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato da konuyla ilgili yapılan bir çalışmayı anlattı ve yoganın zayıflamaya etkisinden bahsetti.



2005 Yılında, kendisi de doktor olan bir Yogi; Alan Kristal ve ekibi, ABD/Seattle’daki Fred Hutchinson Cancer Research Center” da kapsamlı bir çalışmayı tamamladılar. Yoga yapan ve yapmayan 15.500 yetişkin kadın ile erkeği, on yıl süre ile izlediler. Onları belirli aralıklarla tartıya çıkarıp ağırlıklarını kaydettiler. Dosyalar kabardıkça, kabardı. Dile kolay, 10 yıl ve 15.500 denek! Sonuçlar ilginçti; Yoga yapanlar, en kritik yaşlarda, menopoz döneminde bile kilo almıyorlardı.



4-5 yıl boyunca, haftada en az bir kere yoga yapan grup, kilo almak bir yana, rejim yapmadıkları halde, az da olsa kilo vermişlerdi. Yoga yapmayanlar ise 10 yıl içinde az veya çok muhakkak kilo almışlardı.