YKS'de sona yaklaşılıyor! Sınav stresine karşı önerilere dikkat

Evde yapılan deneme testlerinde maske takın Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav ortamında maske ile oturulacağı için evde yapılan deneme testlerinde de maske takın. Çünkü sınavda maske takılması hiçbir öğrencinin bu zamana kadar deneyimlediği bir şey olmadığı için huzursuzluk yaratabilir. Evde deneme testlerini çözerken sınav ortamını oluşturup maske ile çözmek gerçek sınav gününe kadar alışmanızı kolaylaştıracaktır.