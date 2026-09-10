Yıllardır ‘uzak durun’ deniliyordu! Hamburger araştırmasında ezber bozan sonuçlar

ARAŞTIRMA DİKKAT ÇEKİCİ, ANCAK KESİN HÜKÜM İÇİN ERKEN
Yeni çalışma, yüksek yağlı sığır etinin kısa süreli tüketiminin erkeklerde damar fonksiyonunu bozmadığını, aksine damarların genişleme kapasitesinde iyileşme ve LDL kolesterolde düşüşle ilişkili olabileceğini gösterdi. Ancak küçük katılımcı grubu ve kısa takip süresi nedeniyle sonuçların uzun vadeli kalp sağlığı açısından kesin bir öneri olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
Başka bir ifadeyle araştırma, hamburgeri ‘sağlıklı bir yiyecek’ ilan etmiyor; yüksek yağlı kırmızı etin kalp ve damar sistemi üzerindeki etkilerinin sanılandan daha karmaşık olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle dengeli beslenme, ölçülü tüketim ve öğünün tamamındaki tuz, yağ ve lif dengesine dikkat edilmesi önemini koruyor.
New York Post’un “Scientists had men eat 5 burgers a week — what happened to their cholesterol was surprising” başlıklı haberinden derlenmiştir.