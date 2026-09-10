Yıllardır ‘uzak durun’ deniliyordu! Hamburger araştırmasında ezber bozan sonuçlar

Bu bulgular, doymuş yağ oranı yüksek gıdaların her durumda ve herkes için otomatik olarak sağlıksız olduğu yönündeki yaygın görüşün yeniden değerlendirilmesine kapı aralıyor. Özellikle yüksek yağlı sığır etinin LDL seviyelerinde düşüş ve damarların genişleme kapasitesinde iyileşmeyle ilişkilendirilmesi, beslenme ile kalp sağlığı arasındaki ilişkinin sanılandan daha karmaşık olabileceğini gösteriyor.



Bununla birlikte araştırma, hamburgerin sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Çalışmanın yalnızca 23 erkekle gerçekleştirilmiş olması ve beş hafta gibi kısa bir süreyi kapsaması, sonuçların toplumun geneline ve uzun vadeli beslenme alışkanlıklarına doğrudan uyarlanmasını engelliyor.