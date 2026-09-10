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Yıllardır ‘uzak durun’ deniliyordu! Hamburger araştırmasında ezber bozan sonuçlar

Güncelleme Tarihi:

#Hamburger#Hamburger Zararlı Mı?#Kalp Sağlığı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 09:05

Hamburger ve yüksek yağlı kırmızı et tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili ezber bozan bir araştırma gündeme geldi. Erkekler üzerinde yapılan çalışmada, araştırmacıların beklemediği sonuçlar ortaya çıktı. Damar sağlığı ve kolesterol değerlerine ilişkin bulgular dikkat çekerken, araştırmanın sonuçları yıllardır bilinen bazı kabulleri de sorgulatıyor.