Yıllardır tartışılıyor! Bir tanesi 6 gram protein içeriyor ama... Daha sağlıklı beslenme için 11 bilimsel tüyo

4. Aşırı işlenmiş gıdalardan kaçının

Batı tarzı diyetler, genellikle yüksek yağ ve düşük lif içerir, bu da bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir. Raf ömrünü uzatmak için yaygın bir gıda katkı maddesi olan emülgatörler ve yapay tatlandırıcılar gibi gıda katkı maddeleri, bağırsak bariyerini bozarak sindirim sorunlarına yol açabilir.

İşlenmiş gıda tüketiminin irritabl bağırsak sendromu gibi sorunlarla bağlantılı olduğu bilinmektedir. Bunun yerine, işlenmemiş ve taze gıdaları tercih ederek sindirim sisteminizi koruyabilirsiniz.