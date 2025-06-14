Yıllardır tartışılıyor! Bir tanesi 6 gram protein içeriyor ama... Daha sağlıklı beslenme için 11 bilimsel tüyo

3. Daha fazla lif tüketin
Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekleyen en önemli besin öğelerinden biridir. Yetişkinler için önerilen günlük lif miktarı 22 ila 34 gramdır, ancak çoğumuz bu seviyeye ulaşamıyoruz.
Düşük lifli bir diyet bağırsak florasında önemli bakteri kayıplarına yol açabilir. Bir kez kaybedilen bağırsak bakterilerini geri kazanmak zor olabilir, bu nedenle beslenmenizi lif açısından zengin bitkisel gıdalarla desteklemek büyük önem taşır.
Beslenmeniz ne kadar çeşitli olursa, mikrobiyomunuz da o kadar çeşitli olur ve daha sağlıklı olursunuz Baklagiller, tam tahıllar, kuruyemişler ve fermente gıdalar sağlıklı bağırsak mikrobiyomu için mükemmel seçeneklerdir.