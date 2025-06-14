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Yıllardır tartışılıyor! Bir tanesi 6 gram protein içeriyor ama... Daha sağlıklı beslenme için 11 bilimsel tüyo

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#Sağlık#Sağlıklı Beslenme#İşlenmiş Gıda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 11:42

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Trisha Pasricha, geçtiğimiz günlerde, Washington Post’taki baha sağlıklı beslenmemize yardımcı olacak bilim destekli 11 ipucunu paylaştı.