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Yıllardır tartışılan konuda yeni gelişme: Zararlı olduğu düşünülüyordu, kilo vermede etkili oldu!

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#Diyet İçecekler#Şekersiz Gazlı İçecekler#Yapay Tatlandırıcılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 12:24

Diyet ve şekersiz gazlı içeceklerin kilo kontrolündeki rolü yıllardır tartışılıyor. Yapay tatlandırıcıların sağlığa etkileri merak konusu olurken, iki yıl süren yeni bir araştırmadan dikkat çeken sonuçlar geldi. Peki, diyet içecekler hakkındaki bilinenler değişiyor mu? İşte ezber bozan detaylar...