Yıllardır tartışılan konuda yeni gelişme: Zararlı olduğu düşünülüyordu, kilo vermede etkili oldu!

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NE ÖNERİYOR?
Dünya Sağlık Örgütü, uzun vadeli kilo kontrolü amacıyla şeker içermeyen tatlandırıcıların kullanılmasını önermiyor. Bu yaklaşımda, tatlandırıcıların uzun vadeli faydalarına ilişkin belirsizlikler ve gözlemsel çalışmalardan elde edilen kanıtlar etkili oluyor.
Yeni araştırmanın sonuçları, bu konudaki mevcut önerilerin yeniden değerlendirilmesi tartışmalarını da gündeme getirebilir. Halford, çalışmanın uluslararası tartışmalarda eksikliği hissedilen uzun vadeli klinik kanıtlar sağladığını ve bulguların gelecekteki sağlık rehberlerine katkıda bulunabileceğini belirtti.