Yıllardır tartışılan konuda yeni gelişme: Zararlı olduğu düşünülüyordu, kilo vermede etkili oldu!

Katılımcıların bel ve kalça ölçülerinde azalma görülürken, vücut kompozisyonu ve metabolik sağlıkla ilişkili bazı göstergelerde de iyileşmeler kaydedildi. Ayrıca her iki grupta da şeker tüketimi azaldı. Bu düşüş, diyet içecek tüketenlerde bir miktar daha belirgin oldu.

Araştırmacılara göre elde edilen bulgular, şekerli içeceklerin yerine düşük veya sıfır kalorili alternatifler tüketmenin kilo yönetimi sürecinde değerlendirilebileceğini gösteriyor. Ancak bu sonuçlar, diyet içeceklerin suyun yerini alması gerektiği anlamına gelmiyor.