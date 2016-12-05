Yılbaşı sofranız için leziz yemek tarifleri

Hazırlaması zor değil ama pişirmesi biraz uzun tarifler… Biraz sabırla muhteşem bir davet verebilirsiniz.
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1
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Uzun zamandır yemek fotoğrafçılığı yapan Yemek ve Gezi Fotoğrafçısı Serina Tara, yılbaşı akşamını lezzet ve eğlence dolu geçirmek isteyenlere özel 3 yılbaşı tarifi paylaştı.
"Yılbaşı akşamı için vereceğim 3 tarif ile siz de evde rahat rahat eğlenerek yeni yıla dinç girmek için kurduğunuz hayali gerçeğe dönüştürebileceksiniz" diyen Tara, bu tariflerin hazırlamasının kolay ancak pişirmesinin biraz uzun olduğunu söylüyor.
2
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Karnabahar salatası
8 Kişilik Hazırlama süresi 10 dakika
Malzemeler
1 Büyük Boy Karnabahar 1 Büyük Nar ½ Demet Maydanoz ½ Demet Taze Nane 1 Limon Suyu ½ Çay Bardağı Zeytinyağı ½ Çay Bardağı Nar Ekşisi 1 Tatlı Kaşığı Deniz veya Kaya tuzu
3
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Karnabaharları yıkayıp küçük parçalara ayırıyoruz, maydanozları naneleri de yıkayıp ayıklıyoruz. Bütün malzemeleri nar hariç mutfak robotunda minicik parçalar olacak şekilde parçalıyoruz. Zeytin yağını ve limonu yavaş yavaş eklerseniz karışım kurumadan kolayca robotta dönecektir. Tuzunuzun kıvamını kullandığınız tuza göre ayarlamak en iyisidir. Yoğunluğu hepsinin farklıdır. Ekşili bir salata olduğu için tuzu da çok olmasın az az tadarak koyun isterseniz. Karışım taneli bir püre kıvamına gelince narları da karıştırıyoruz ve servis tabağına alıyoruz.
4
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Balkabağı Sürprizi
Tavsiyem yılbaşından bir gün önce yapmanız. Dinlenmiş soğumuş haliyle daha lezzetli oluyor zaten. Servis ederken altına bir parça kağıt helva koyuyorum, tavsiye ederim.
8 Kişilik Hazırlama süresi 15 dakika Pişirme süresi 6 saat
Malzemeler
1 Büyük boy balkabağı. (Yaklaşık 8-9 kg) 5 Adet kırmızı elma 150 gr Kuru çekirdeksiz sarı üzüm 1 kg Şeker 2 Çubuk Tarçın 1 Yemek Kaşığı Toz Tarçın 5 Adet Böğürtlenli Poşet Çay Alüminyum Folyo 1 Bardak Ceviz Badem Fındık Karışımı 1 Nar 2 Kağıt Helva
5
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Balkabağının üst kısmını tencere kapağı gibi kesiyoruz. Son içindeki çekirdekleri ve lifli kısmı bir kaşık yardımıyla iyice temizliyoruz. Liflerin tamamen kazınması gerekiyor. Şekerin yarısını kabağın içine dokuyoruz. Elmaları küp küp doğrayıp kuru üzüm ve toz tarçınla kabağın içine dolduruyoruz. Kalan şekeri de üstüne döküyoruz.
5 poşet çayı ½ bardak sıcak suda demliyoruz ve kabağın içine bu yoğun çayı ekliyoruz. Poşet çayları atmayın sonra tekrar kabağın kendi suyuyla demleyip tekrar kabağa eklemek gerekecek.
Çubuk tarçınları da kabağın içine koyduktan sonra kabağın kestiğimiz kapağın üstüne kapatıyoruz. Tüm kabağı fırın tepsisine altı yanı üstü kapanacak şekilde folyo ile sarıyoruz.
6
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200 derece turbo fanda yaklaşık 2,5 saat fırında pişiriyoruz. Sonra kabağı fırından çıkarıp pişmiş kabağın içlerini kaşıkla oyup (kabuğu çok inceltmeden) kabağın içindeki elmalarla karıştırıyoruz. Kabak pişmiş olsa da henüz elmalar tam pişmedi. Demlik poşetleri kabağın içinden su alıp biraz içinde bekletin azıcık sıcak su ile inceltebilirsiniz. Kaşıkla eze eze özünü çıkartıp yaklaşık 2 yemek kaşığı olacak şekilde kabağın içine karıştıralım.
Kabağı tekrar sarıp yanlarını folyo ile kapatıyoruz. Bu sefer kapağı kapatmadan ustu açık ama yan kısımları örtülü şekilde fırını 200 derece alt üst (turbosuz) olacak şekilde tekrar fırına veriyoruz.
Bu aşamada her yarım saatte bir suyunu bir kepçe ile alttan üste atmak gerekiyor ki hem suyunu şekerini çeksin hem de üsttekiler yanmasın. Bu şekilde suyunu çekene kadar yaklaşık 3-4 saat fırında kalıyor.
Kabağın dış kabuğunun yanmamasına da dikkat edelim. İyice sarmalayalım.
Kabak piştiyse çıkaralım soğusun. Servis ederken rondoda çekilmiş ceviz badem fındık karışımını ve narı ayıklayıp üstüne serpiyoruz. Tabaklara alırken kağıt helvayı unutmayın. Ama önceden koyarsanız helva yumuşar ve çıtırlığını kaybeder.
7
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Yılbaşı Hindisi
Hindi için sabır lazım. Hazırlaması çok kolay olsa da pişmesi için acele etmeden bekleyin. Sonuç mükemmel oluyor.
8-10 kişilik Hazırlama suresi ½ saat Bekleme süresi 1 gece Pişirme süresi ± 6 saat
Malzemeler
1 bütün hindi 5-10 kg arası 2 kg taze patates 3 adet ayva ½ kg orta boy havuç 3 adet rezene ½ kg arpacık soğan 2 paket kestane mantarı 1 kavanoz orta acı hardal 1 cay bardağı domates salçası 2 yeşil limon ½ çay bardağı zeytin yağı Kimyon Tuz Karabiber Biberiye Yağlı pişirme kağıdı Alüminyum folyo
Hindi iyi temizlenmemişse tüylerini iyice yolup ocakta tütsüleyerek temizliyoruz. İyice yıkayıp buzdolabına sığacak bir tepsiye yerleştiriyoruz.
Büyük bir kasede salçayı biraz sıcak su yardımıyla eritip hardal, zeytin yağı, limon suyu, kimyon, biberiye, karabiber ve tuzla iyice karıştırıyoruz. Bu sos çok inceltmeden sürdürdüğümüzde kalacak bir kıvamda olmalıdır. Tuzu normalde kullandığınızdan fazla tutuyoruz. Örneğin ben 2 çorba kaşığı kullandım. Biberiye pişerken biraz kuruyor. Bu görüntüyü istemezseniz sosta kullanmayabilirsiniz veya sonradan ekleyebilirsiniz. Bence lezzet olarak gerekli…
Bu sosun yarısı ile tüm hindiyi içi dışı her yerine işleyecek şekilde sosluyoruz. Bu işlemi yılbaşından önceki akşam yaparsanız; hindi bir gecede sosu iyice içine çeker. Yeşil limon suyu bu işlemde asitle etin sosu emmesine yardım ediyor. Eğer hindiniz çok büyükse sosa biraz da sirke karıştırabilirsiniz.
Hindi 1 gece dinlendikten sonra ertesi gün 11 civarı pişirmeye başlarsanız böylece akşam masada fırından taze haliyle sıcak şekilde servis edebilirsiniz.
Hindiyi altına yağlı kağıt serecek fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Mantarları bütün şekilde temizliyoruz. Rezenelerin soğanlarını halka halka doğruyoruz. Taze patatesler ve havuçları oldukları gibi kullanacağız. Ayvaları soyup büyük küpler halinde kesiyoruz. Arpacık soğanları da bütün halde soyulmuş kullanacağız. Önceki akşamdan kalmış dolapta sakladığımız sosu sıcak su ile birazcık inceltelim ve önce mantarlarla ince ince doğradığımız rezene ve arpacık soğanları bu sosla kaplayalım.
Hindinin iç kısmına bu malzemeleri dolduruyoruz. Kalan sosla patatesleri ve havuçları kaplıyoruz. Mantar ayva rezeneden kalanlarla beraber hindinin yanlarına da onları yerleştiriyoruz.
Hindinin butlarını sıcağa dayanıklı bir iple bağlıyoruz. Kanat kısımlarını da kurdanlar yardımı ile gövdeye sabitliyoruz. Şimdi pişirme kağıdı ile hindinin her yerini, hiçbir yer ve malzeme açıkta kalmayacak şekilde iyice sarmalıyoruz. Pişirme kağıdından sonra alüminyum folyo ile aynı işlemi yapıyoruz. (Alüminyum folyonun direkt yemeğe değmesinin pişme esnasında zararlı olması sebebiyle önce yağlı kağıt kullandık.)
Sonra turbo konumda 170 derecedeki fırınımıza hindiyi yerleştiriyoruz. Folyonun yırtılmamasına dikkat ediyoruz. Fırında yer kalmışsa alta akan suları toplamak için ikinci bir tepsi yerleştirseniz işiniz kolaylaşır.
Küçük boy bir hindi yaklaşık 4 saatte büyük boy bir hindi yaklaşık 5 saatte pişiyor. Boyutuna göre bu süre sonunda hindiyi fırından çıkartıyoruz. Piştiğini kontrol edin. Modern malzemeler kullanıyorsanız; bir et derecesini içine batırıp sıcaklığını ölçebilirsiniz. 80 derece civarındaysa pişmiş demektir. Eski usullerle bir çatal yardımıyla kenarını biraz didikleyip kontrol edebilirsiniz.
Folyoyu açınca patatesleri ve havuçları korumaya almak için aldığı kadarını hindinin içine yerleştiriyoruz. (Mantarlar ve rezenelerin yanında)
Folyo açık bir halde yaklaşık 40 dakika daha pişiriyoruz. Bunun için hindinin tepsinin içine akmış yağlarını bir fırça ile üstüne bolca sürüyoruz. Hem daha güzel kızaracak hem de kurumayacaktır.
Hindi pişince onu servis tabağına alıyoruz. Tepsideki patates ve havuçları da yanına yerleştiriyoruz. Yine de tepsinin içinde hem hindi yağı hem de patates, havuç, ayva, rezene ve mantar parçalarıyla sos kalacaktır. Bu sosu bir kaseye alıyoruz. Biraz sıcak suyla inceltip blenderdan geçiriyoruz. Hindi etinizin sosu bu olacaktır.
İşte hazır… Fotoğraf tamamen doğal herhangi bir işlem yapılmadan yemeye hazır haldeyken çekildi. Sizin de hindiniz aynen böyle görünecek.