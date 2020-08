Yılbaşı sofranız için leziz yemek tarifleri

Yılbaşı Hindisi Hindi için sabır lazım. Hazırlaması çok kolay olsa da pişmesi için acele etmeden bekleyin. Sonuç mükemmel oluyor.



8-10 kişilik

Hazırlama suresi ½ saat

Bekleme süresi 1 gece

Pişirme süresi ± 6 saat



Malzemeler



1 bütün hindi 5-10 kg arası

2 kg taze patates

3 adet ayva

½ kg orta boy havuç

3 adet rezene

½ kg arpacık soğan

2 paket kestane mantarı

1 kavanoz orta acı hardal

1 cay bardağı domates salçası

2 yeşil limon

½ çay bardağı zeytin yağı

Kimyon

Tuz

Karabiber

Biberiye

Yağlı pişirme kağıdı

Alüminyum folyo



Süslemek için



1 Demet Frenk Maydanozu

3 Mandalina

1 Paket Frenk Üzümü

1 Adet Nar



Hindi iyi temizlenmemişse tüylerini iyice yolup ocakta tütsüleyerek temizliyoruz. İyice yıkayıp buzdolabına sığacak bir tepsiye yerleştiriyoruz.



Büyük bir kasede salçayı biraz sıcak su yardımıyla eritip hardal, zeytin yağı, limon suyu, kimyon, biberiye, karabiber ve tuzla iyice karıştırıyoruz. Bu sos çok inceltmeden sürdürdüğümüzde kalacak bir kıvamda olmalıdır. Tuzu normalde kullandığınızdan fazla tutuyoruz. Örneğin ben 2 çorba kaşığı kullandım. Biberiye pişerken biraz kuruyor. Bu görüntüyü istemezseniz sosta kullanmayabilirsiniz veya sonradan ekleyebilirsiniz. Bence lezzet olarak gerekli…



Bu sosun yarısı ile tüm hindiyi içi dışı her yerine işleyecek şekilde sosluyoruz. Bu işlemi yılbaşından önceki akşam yaparsanız; hindi bir gecede sosu iyice içine çeker. Yeşil limon suyu bu işlemde asitle etin sosu emmesine yardım ediyor. Eğer hindiniz çok büyükse sosa biraz da sirke karıştırabilirsiniz.



Hindi 1 gece dinlendikten sonra ertesi gün 11 civarı pişirmeye başlarsanız böylece akşam masada fırından taze haliyle sıcak şekilde servis edebilirsiniz.



Hindiyi altına yağlı kağıt serecek fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Mantarları bütün şekilde temizliyoruz. Rezenelerin soğanlarını halka halka doğruyoruz. Taze patatesler ve havuçları oldukları gibi kullanacağız. Ayvaları soyup büyük küpler halinde kesiyoruz. Arpacık soğanları da bütün halde soyulmuş kullanacağız. Önceki akşamdan kalmış dolapta sakladığımız sosu sıcak su ile birazcık inceltelim ve önce mantarlarla ince ince doğradığımız rezene ve arpacık soğanları bu sosla kaplayalım.



Hindinin iç kısmına bu malzemeleri dolduruyoruz. Kalan sosla patatesleri ve havuçları kaplıyoruz. Mantar ayva rezeneden kalanlarla beraber hindinin yanlarına da onları yerleştiriyoruz.



Hindinin butlarını sıcağa dayanıklı bir iple bağlıyoruz. Kanat kısımlarını da kurdanlar yardımı ile gövdeye sabitliyoruz. Şimdi pişirme kağıdı ile hindinin her yerini, hiçbir yer ve malzeme açıkta kalmayacak şekilde iyice sarmalıyoruz. Pişirme kağıdından sonra alüminyum folyo ile aynı işlemi yapıyoruz. (Alüminyum folyonun direkt yemeğe değmesinin pişme esnasında zararlı olması sebebiyle önce yağlı kağıt kullandık.)



Sonra turbo konumda 170 derecedeki fırınımıza hindiyi yerleştiriyoruz. Folyonun yırtılmamasına dikkat ediyoruz. Fırında yer kalmışsa alta akan suları toplamak için ikinci bir tepsi yerleştirseniz işiniz kolaylaşır.



Küçük boy bir hindi yaklaşık 4 saatte büyük boy bir hindi yaklaşık 5 saatte pişiyor. Boyutuna göre bu süre sonunda hindiyi fırından çıkartıyoruz. Piştiğini kontrol edin. Modern malzemeler kullanıyorsanız; bir et derecesini içine batırıp sıcaklığını ölçebilirsiniz. 80 derece civarındaysa pişmiş demektir. Eski usullerle bir çatal yardımıyla kenarını biraz didikleyip kontrol edebilirsiniz.



Folyoyu açınca patatesleri ve havuçları korumaya almak için aldığı kadarını hindinin içine yerleştiriyoruz. (Mantarlar ve rezenelerin yanında)



Folyo açık bir halde yaklaşık 40 dakika daha pişiriyoruz. Bunun için hindinin tepsinin içine akmış yağlarını bir fırça ile üstüne bolca sürüyoruz. Hem daha güzel kızaracak hem de kurumayacaktır.



Hindi pişince onu servis tabağına alıyoruz. Tepsideki patates ve havuçları da yanına yerleştiriyoruz. Yine de tepsinin içinde hem hindi yağı hem de patates, havuç, ayva, rezene ve mantar parçalarıyla sos kalacaktır. Bu sosu bir kaseye alıyoruz. Biraz sıcak suyla inceltip blenderdan geçiriyoruz. Hindi etinizin sosu bu olacaktır.



İşte hazır… Fotoğraf tamamen doğal herhangi bir işlem yapılmadan yemeye hazır haldeyken çekildi. Sizin de hindiniz aynen böyle görünecek.