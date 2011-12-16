Yılbaşı için birbirinden güzel hediyeler

Kullandığı parfümü öğrenip aynısından alarak ince düşünülmüş bir jest yapabilirsiniz.
Özel olarak hazırlanan ajandaların kapağına isteğe bağlı olarak fotoğraf yerleştirilebiliyor.
Yılbaşının rengi olan kırmızı ve tonlarında alacağınız yüksek topuklu ayakkabıya hangi kadın hayır diyebilir ki…
Hoş kokulu duş jelleri, banyo köpükleri, masaj yağı ve vücut losyonundan oluşan setlere bütün kadınlar bayılır.
Kadınların en büyük tutkularından biridir çanta…
Kadınlar mücevheri çok severler. Alacağınız zarif bir kolye ile onun ayaklarını yerden kesebilirsiniz.
Sevdiği sanatçının konserine 2 kişilik bilet alabilirsiniz. Hem onu mutlu etmiş olursunuz hem de baş başa vakit geçirebilirsiniz.
Makyaj yapmayı sevmeyen kadın yoktur. Alacağınız seti ile onu çok mutlu edebilirsiniz.
Müzik dinlemeyi herkes çok sever. Hep yanında taşıyabileceği müzik çalar hoş bir hediye olacaktır.
Aromaterapi mumlarının stres azaltıcı etkisi ile yeni yıla huzur dolu girmesini sağlayın.
Kadınların en önemli aksesuarlarından biridir saat. Alacağınız şık ve zarif bir saat onu fazlasıyla mutlu eder.
O çok istediği ama bir türlü alamadığı telefonu aldığınızda çok mutlu olacağına emin olabilirsiniz.