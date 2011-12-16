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Yılbaşı için birbirinden güzel hediyeler

#Kadın#Ayakkabı#Konser

Kadınlara özel yılbaşı hediyeleri

1/12Parfüm

Parfüm

Kullandığı parfümü öğrenip aynısından alarak ince düşünülmüş bir jest yapabilirsiniz.

2/12Kişiye özel ajanda

Kişiye özel ajanda

Özel olarak hazırlanan ajandaların kapağına isteğe bağlı olarak fotoğraf yerleştirilebiliyor.

3/12Kırmızı ayakkabı

Kırmızı ayakkabı

Yılbaşının rengi olan kırmızı ve tonlarında alacağınız yüksek topuklu ayakkabıya hangi kadın hayır diyebilir ki…

4/12Banyo seti

Banyo seti

Hoş kokulu duş jelleri, banyo köpükleri, masaj yağı ve vücut losyonundan oluşan setlere bütün kadınlar bayılır.

5/12Çanta

Çanta

Kadınların en büyük tutkularından biridir çanta…

6/12Kolye

Kolye

Kadınlar mücevheri çok severler. Alacağınız zarif bir kolye ile onun ayaklarını yerden kesebilirsiniz.

7/12Konser bileti

Konser bileti

Sevdiği sanatçının konserine 2 kişilik bilet alabilirsiniz. Hem onu mutlu etmiş olursunuz hem de baş başa vakit geçirebilirsiniz.

8/12Makyaj seti

Makyaj seti

Makyaj yapmayı sevmeyen kadın yoktur. Alacağınız seti ile onu çok mutlu edebilirsiniz.

9/12Mp3 çalar

Mp3 çalar

Müzik dinlemeyi herkes çok sever. Hep yanında taşıyabileceği müzik çalar hoş bir hediye olacaktır.

10/12Mum

Mum

Aromaterapi mumlarının stres azaltıcı etkisi ile yeni yıla huzur dolu girmesini sağlayın.

11/12Saat

Saat

Kadınların en önemli aksesuarlarından biridir saat. Alacağınız şık ve zarif bir saat onu fazlasıyla mutlu eder.

12/12Cep telefonu

Cep telefonu

O çok istediği ama bir türlü alamadığı telefonu aldığınızda çok mutlu olacağına emin olabilirsiniz.

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#Kadın#Ayakkabı#Konser