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Yetişkinlerden sonra şimdi de çocuklarda yaygınlaşıyor! Migren hakkında bilinmesi gereken 5 önemli nokta

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#Migren#Migren Belirtileri#Migren Tedavisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 08:59

Modern çağın stresli yaşantısında dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de görülme sıklığı önemli ölçüde artan migren, yaşam kalitesini bozan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alıyor.