Yetişkinlerden sonra şimdi de çocuklarda yaygınlaşıyor! Migren hakkında bilinmesi gereken 5 önemli nokta

Doğru tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabiliyor

Son yayınlanan kriterlere göre; hastanın 4 ila 72 saat süren en az beş atağı olmalıdır. Bu ataklar tek taraflı lokalize, zonklayıcı, en az orta ya da şiddetli yoğunlukta ve rutin fiziksel aktiviteler ile kötüleşmektedir. Baş ağrısı esnasında mide bulantısı, kusma veya her ikisi, fotofobi ve fonofobi gibi belirtiler eşlik etmektedir.