Yetişkinlerden sonra şimdi de çocuklarda yaygınlaşıyor! Migren hakkında bilinmesi gereken 5 önemli nokta

Keskin ve zonklayıcı ağrılarla ortaya çıkıyor
Migren hastaları, ağrılarını farklı şekillerde tanımlayabiliyorlar. Ağrı genellikle başın bir kısmında, özellikle şakaklar ve alın bölgesinde yoğunlaşıyor. Hastalar, ağrıyı “keskin, zonklayıcı”, “sanki başımda bir martı çığlık atıyor gibi”, “başımda bir basınç var, sanki bir şey sıkıyor” şeklinde ifade edebiliyorlar. Migren, kişiye göre farklı yoğunlukta ve sürelerde hissedilmekle birlikte, migren hastaları, baş ağrısından önce "aura" denilen duyusal veya görsel bozukluklar da yaşayabiliyorlar.